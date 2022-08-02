Что случилось с Дмитрием Нагиевым

Знаменитый телеведущий Дмитрий Нагиев дал откровенное интервью. Здоровье подводит звезду: у него начались проблемы с головой.

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От серьезного недуга Нагиев страдает уже 20 лет. Рассказать о проблеме телеведущий решился только сейчас. Как оказалось, ему приходится постоянно принимать снотворное.

Дмитрий Нагиев обращался к врачу, но результата это не принесло.

«Таблеточка снотворного на ночь — то, с чем я живу последние 20 лет. И когда я сказал врачу, что это вредно, она ответила: «Ну а не спать, это разве не вредно?». И я успокоился»,

— заявил он.

Теперь же ведущий столкнулся с новой проблемой. Похоже, таблетки не помогают, а наносят ущерб здоровью. Страдает в первую очередь способность трезво мыслить.

«У них есть побочный эффект — человек начинает хуже соображать. Временами отказывает мозг, судя по тем решениям, которые я принимаю»,

— с сожалением признался Нагиев.

Остается только гадать, удастся ли звезде избавиться от привычки употреблять снотворное. С тем учетом, что артист «сидит» на препаратах уже 20 лет, ему может понадобиться помощь специалистов.

Не исключено, что мозг Нагиева действительно был поврежден. Впрочем, возможно, временная потеря способности трезво мыслить — признак приближающейся старости: все-таки артисту уже 55.