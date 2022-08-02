Асмус — о съемках в новом проекте

Кристина Асмус, неделю не появлявшаяся в соцсетях, вчера поспешила успокоить подписчиков и заодно поделиться новостями. «Без паники, я тут, вообще не до телефона было, — пишет в Инстаграме (запрещен в РФ) актриса. — О том, что наступил август, узнала только что, открыв ленту» . Далее Кристина сообщила, что причина ее суперзанятости — съемки в новом проекте «РАЙцентр» , ради которых она уехала на целых полтора месяца в Ярославль (так, а дочка с папой Гариком Харламовым осталась?).
Читаем дальше и начинаем волноваться за звездную маму: оказалось, что работает съемочная команда прямо-таки в нечеловеческих условиях. «Дневные и ночные смены, ливни, подъемы в 5 утра, литры кофе, особо кровожадные комары (откуда в августе-то?), беготня на каблуках и уже такие привычные синяки и порезы...» , — докладывает напряженную обстановку Кристина. Фильм тоже будет не для слабонервных: анонсировано много крови (уточняется, что искусственной), настоящей грязи и черного юмора. Ок. Ждем. И, пожалуйста, Кристина, берегите себя!