Асмус — о съемках в новом проекте

Кристина Асмус, неделю не появлявшаяся в соцсетях, вчера поспешила успокоить подписчиков и заодно поделиться новостями. «Без паники, я тут, вообще не до телефона было, — пишет в Инстаграме (запрещен в РФ) актриса. — О том, что наступил август, узнала только что, открыв ленту» . Далее Кристина сообщила, что причина ее суперзанятости — съемки в новом проекте «РАЙцентр» , ради которых она уехала на целых полтора месяца в Ярославль (так, а дочка с папой Гариком Харламовым осталась?).