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1 час назад

Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о несчастном случае на съемках «Быстрее пули»

Lenta.ru

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о травме, полученной на съемках фильма «Быстрее пули». Об этом сообщает Variety.

Тейлор-Джонсон рассказал о несчастном случае на съемках «Быстрее пули»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист уточнил, что несчастный случай произошел во время съемок сцены драки. Тейлор-Джонсон отскочил и ударился рукой об острый угол, в результате чего у актера отошел кусок кожи и пошла кровь. Как признался актер, в тот момент он потерял сознание, однако, после того как пришел в себя, захотел продолжить работу. Члены съемочной группы отговорили Аарона и отправили его в больницу, чтобы наложить швы.

Актер добавил, что в период съемок он сидел на кето-диете и сильно похудел. Он также отметил, что у него был низкий уровень сахара в крови, вследствие чего ему стало плохо.

«Знаете, когда вы соглашаетесь сняться в фильме [режиссера] Дэвида Литча, вы должны быть готовы к тому, что получите пару шрамов, пару боевых ранений»,

— отметил Тейлор-Джонсон.

Боевик «Быстрее пули» режиссера Дэвида Литча рассказывает о пятерых наемных убийцах, которые оказываются в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. В фильме также снялись актеры Брэд Питт, Майкл Шеннон, Сандра Буллок и другие. Премьера запланирована на 5 августа 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что актер Райан Гослинг согласился сыграть роль Кена ради дочерей.

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