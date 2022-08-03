Джилленхол подписал контракт на главную роль в ремейке «Дома у дороги»

Нас ждёт перерождение очередного культового боевика с ушедшей звездой «Привидения»! Джейк Джилленхол подписал контракт на главную роль в фильме «Дом у дороги» от стриминговой площадки Amazon — он станет ремейком одноимённого боевика 1989 года. В оригинальной картине Патрик Суэйзи сыграл бывшего бойца UFC, который устроился работать вышибалой в захудалый дорожный бар «Двойная порция». Работая там, он начинает раскрывать все ужасы коррупции с участием местного бизнесмена.

Помимо Джилленхола, в актёрский состав вошли Даниэла Мелшиор из «Отряда самоубийц», Лукас Гейдж из «Эйфории», а также Билли Магнуссен и другие. Режиссёрское кресло займёт Даг Лиман, а сценарий для фильма написал Энтони Багароцци вместе с Чарльзом Мондри. Съёмки боевика начнутся уже в конце этого месяца в Доминиканской Республике. Правда, дата премьеры пока не объявлена, но известно, что боевик выйдет в эфир на Amazon Video.