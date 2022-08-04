Актера «Сумерек» поставили перед фактом развода

Получивший известность после участие в мистической саге «Сумерки» актер Доминик Николь и его жена Кэм Жиганде на протяжении тринадцати лет считались чуть ли не идеальной семьей.
Они поженились в 2008-м, родили и воспитывали троих детей и грозы ничего не предвещало.
И вдруг выясняется, что жена актера подала в суд заявление на развод и на раздел совместного имущества.ой семейной драме измену кого-то из супругов, но не нашли.
Зато стало известно, что на развод Кэм подала спустя несколько недель после того, как ее супруг подписал контракт с Premiere Entertainment на съемку нескольких фильмов.
После этого стали ходить слухи, что Жиганде требовала от мужа меньше работать и больше уделять времени своей семье и воспитанию детей. И даже якобы поставила его перед выбором – или кино или семья.
Похоже, Николь выбрал работу. И тогда его поставили перед фактом развода. Кэм в иске причиной развода назвала «непримиримые разногласия» с мужем.