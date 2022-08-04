Новый режиссер «Ленкома» будет давать роли Захаровой

«И если я пойму, что в моём спектакле есть для нее роль, то почему нет? Я ведь прихожу работать с актёрами, не разделяя их на “за” и “против”. Меня в работе интересует, есть ли у актера для определенной роли необходимая фактура, голос и пластические данные»,