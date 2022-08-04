Новый режиссер «Ленкома» будет давать роли Захаровой

Не так давно Алексея Франдетти назначили новым главным режиссером в Ленкоме. Он признался, что является поклонником Марка Захарова, следовательно, знает все о конфликте между директором театра Марком Варшавером и дочерью Захарова.
По словам нового режиссера, он не собирается занимать какую-то сторону в этом конфликте. Франдетти также отметил, что все равно будет давать роли актрисе Александре Захаровой, невзирая на ее вражду с Варшавером.
«И если я пойму, что в моём спектакле есть для нее роль, то почему нет? Я ведь прихожу работать с актёрами, не разделяя их на “за” и “против”. Меня в работе интересует, есть ли у актера для определенной роли необходимая фактура, голос и пластические данные»,
– говорит Франдетти.