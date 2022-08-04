Лихие 90-е возвращаются: Прилучный рассказал о новой роли

Новая роль Павла Прилучного напомнила его поклонникам о самом популярном из множества образов Сергея Безрукова. Похоже, что бандитские 90-е все еще пользуются успехом у зрителей.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Павел Прилучный, кажется, совсем не намерен отдыхать. На счету актера уже много успешных проектов и готовится еще больше. Завершив работу на одной площадке, Павел уже сидит в кресле гримера на другой, уча текст для роли в очередном телесериале.

Впрочем, поклонники артиста только рады его востребованности и всегда с нетерпением ждут появления любимого героя на телевизионных экранах. Не так давно Прилучный был в амплуа отца, спешащего в больницу к умирающему сыну. И вот он уже бандит из лихих 90-х.

На новом снимке в социальных сетях, Павел позировал в шелковой рубашке коричневого цвета, поверх которой накинут черную куртку оверсайз. Шею актера украшала массивная цепь, на пальцах блестели перстни, а волосы были зачесаны назад. Легкая полуулыбка на лице и уверенность в прищуренных глазах.

«Лихие 90-е возвращаются! Приступили к съемкам нового детективного сериала»,

— написал Прилучный.