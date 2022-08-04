Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Лихие 90-е возвращаются! Павел Прилучный рассказал о новой роли

Eva.ru

Новая роль Павла Прилучного напомнила его поклонникам о самом популярном из множества образов Сергея Безрукова. Похоже, что бандитские 90-е все еще пользуются успехом у зрителей.

Лихие 90-е возвращаются: Прилучный рассказал о новой роли
Фото: Eva.ruEva.ru

Павел Прилучный, кажется, совсем не намерен отдыхать. На счету актера уже много успешных проектов и готовится еще больше. Завершив работу на одной площадке, Павел уже сидит в кресле гримера на другой, уча текст для роли в очередном телесериале.

Впрочем, поклонники артиста только рады его востребованности и всегда с нетерпением ждут появления любимого героя на телевизионных экранах. Не так давно Прилучный был в амплуа отца, спешащего в больницу к умирающему сыну. И вот он уже бандит из лихих 90-х.

На новом снимке в социальных сетях, Павел позировал в шелковой рубашке коричневого цвета, поверх которой накинут черную куртку оверсайз. Шею актера украшала массивная цепь, на пальцах блестели перстни, а волосы были зачесаны назад. Легкая полуулыбка на лице и уверенность в прищуренных глазах.

«Лихие 90-е возвращаются! Приступили к съемкам нового детективного сериала»,

— написал Прилучный.

Как и следовало ожидать, сравнения с Сашей Белым, воплощенным когда-то на экране Сергеем Безруковым, избежать Павлу не удалось. Что ж, теперь остается лишь ждать выход проекта в эфир, чтобы увидеть нового героя бандитского мира из лихих 90-х.

Актеры,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители