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3 часа назад

Макгрегор впервые снимется в кино

Мир24

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор впервые снимется в кино. Знаменитый спортсмен сыграет вместе с Джейком Джилленхолом в ремейке боевика 1989 года «Дом у дороги». Режиссером картины станет Даг Лайман, пишет издание Deadline.

Макгрегор впервые снимется в кино
Фото: Мир24Мир24

Отмечается, что Джилленхол в этом фильме сыграет бывшего бойца UFC, который работает вышибалой в забегаловке во Флориде. Кого будет играть Макгрегор, пока неизвестно. Производство ленты начнется уже в этом месяце в Доминикане.

Напомним, ирландский боец провел свой последний поединок в прошлом июле против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Бой завершился уже в первом раунде, Макгрегор получил перелом ноги. Глава промоушена Дана Уайта сказал, что ирландец может вернуться к боям в сентябре.

Актеры,Даг Лайман,Конор Макгрегор,
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