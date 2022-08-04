Ирландский боец MMA Конор Макгрегор впервые снимется в кино. Знаменитый спортсмен сыграет вместе с Джейком Джилленхолом в ремейке боевика 1989 года «Дом у дороги». Режиссером картины станет Даг Лайман, пишет издание Deadline.

Фото: Мир24 Мир24

Отмечается, что Джилленхол в этом фильме сыграет бывшего бойца UFC, который работает вышибалой в забегаловке во Флориде. Кого будет играть Макгрегор, пока неизвестно. Производство ленты начнется уже в этом месяце в Доминикане.