Зачем актеры связывают свою жизнь с религией

Среди актеров есть те, кто бросает мирскую жизнь и решает посвятить себя религии. При этом, кто-то отказывается от карьеры на экране насовсем, а кто-то возвращается к работе в кино и сериалах. В материале “Рамблера” — о том, почему знаменитости решают пойти в религию.
Свою актерскую карьеру Гобзева начала во ВГИКе. За 30 лет работы в кино она успела сняться в таких картинах, как «Операция „Трест“», «Фокусник», «Однажды двадцать лет спустя». Однако чаще всего ей давали второстепенные роли. Некоторые критики удивлялись, почему Гобзевой не предлагают главные роли, а потом сама актриса раскрыла, почему никогда не снималась на первых планах. Все дело было в ее характере, а режиссеры норовили воспользоваться молодой актрисой.
«Один известный ленинградский кинематографист считал, что с его стороны честно и благородно сказать актрисе, что она будет сниматься в том случае, если станет его женой или любовницей»
Когда ей было 25 лет, она познакомилась с батюшкой, который стал ее наставником. Однажды он предложил ей держать Великий пост, после чего она пришла к тому, что решила постричься в монахини. С тех пор она живет в Свято-Елисаветинском монастыре, но затворницей не живет: периодически появляется на телевидении и даже ведет свою программу на телеканале «Спас».
Известная актриса Екатерина Васильева дважды уходила в монастырь. Впервые она связала свою жизнь с религией в 1993 году и стала послушницей монастыря в Ярославской области. В 1996 она вернулась к работе на сцене и на экране. Многие помнят ее по сериалу “Громовы” и фильмам “Анна Каренина” и “Черная молния”. Однако уже тогда благословения на съемки она спрашивала у своего духовного настоятеля.
В 2021 году Мария Шукшина заявила о том, что Васильева окончательно ушла в монастырь, где приняла постриг. Сейчас она живет в женском монастыре в Троицке. Сначала появилось много слухов об актрисе, но одна из настоятельниц монастыря их развеяла:
«Что только ни написали про нее в Интернете. Она в ужасе от всего этого. Она ушла в монастырь, потому что устала от внимания. Это я придумала ей имя — Василиса. Ей очень непросто. У нее была тяжелая операция. Ей сустав поменяли»
Актеры известны своими театральными ролями и работами в кино. Однако несмотря на свою карьеру супруги решили оставить мирскую жизнь и ушли в монастырь. После того, как Наталья несколько лет провела в больницах, вылечивая тяжелую форму туберкулеза, они решили переехать в Муром и оставить светскую жизнь.
Монашеский постриг супруги принимать не стали, но ведут достаточно религиозный образ жизни. Их друзья говорят, что каждый день начинается и заканчивается службой в церкви, у них есть свой огород. Также есть информация, что с помощью религии актеры замаливают грех: на четвертом курсе Климова сделала аборт, после чего не могла больше иметь детей.