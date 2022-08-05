Звезда «Очень странных дел» выпустит музыкальный альбом

33-летний английский актер и звезда сериала «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелл Бауэр заявил, что выпустит собственный музыкальный альбом. Об этом сообщает NME.

Артист рассказал, что выпустит свою первую композицию под названием I Am 12 августа, после чего представит поклонникам одноименный музыкальный альбом. По словам Бауэра, на создание песен его вдохновила его актерская карьера и роли в кино.