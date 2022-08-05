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1 минуту назад

Звезда «Очень странных дел» выпустит собственный музыкальный альбом

Lenta.ru

33-летний английский актер и звезда сериала «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелл Бауэр заявил, что выпустит собственный музыкальный альбом. Об этом сообщает NME.

Звезда «Очень странных дел» выпустит музыкальный альбом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист рассказал, что выпустит свою первую композицию под названием I Am 12 августа, после чего представит поклонникам одноименный музыкальный альбом. По словам Бауэра, на создание песен его вдохновила его актерская карьера и роли в кино.

«Я так взволнован. Сейчас все кажется нереальным»,

— поделилась звезда сериала.

Джейми Кэмпбелл Бауэр, исполнивший роль главного злодея Векна в «Очень странных делах», ранее являлся фронтменом лондонской панк-группы Counterfeit, после чего решил начать сольную карьеру в музыкальной индустрии.

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