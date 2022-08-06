Какое спецзадание КГБ выполнила актриса Лариса Кронберг

Все спецслужбы мира используют в своих операциях такой прием, как «медовая ловушка». Объект разработки заманивается в сексуальные отношения, компрометируется и под страхом публичного скандала принуждается к сотрудничеству. Разумеется, для того, чтобы такая комбинация сработала, необходимы тщательная подготовка, знающие дело агенты, но самое главное – нужна сладкая приманка. Ею может стать только очень сексапильная молодая женщина, способная свести с ума кого угодно. При этом она должна быть достаточно умна и не слишком щепетильна. Именно такой была Лариса Кронберг – актриса и главное действующее лицо операции «Галант», проведенной КГБ в 1955 году.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Судьба актрисы

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Отцом Ларисы был советский офицер, поляк по национальности, мать была шведкой. Училась Лариса хорошо, 10 классов окончила с серебряной медалью. В 1948 году поступила во ВГИК, в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Делала успехи, сам великий Герасимов предрекал ей славу, считал очень талантливой. Однако, окончить курс мастера Ларисе не удалось. Она влюбилась, вышла замуж и бросила учебу. Впрочем, через некоторое время она восстановилась в институте и все же окончила ВГИК в 1954 году.

Несмотря на красоту и несомненный талант, большой славы на поприще кинематографа Лариса не добилась. Она играла много, но роли у нее были в основном небольшие: кассирша в «Девушке с гитарой», дочь белого полковника в «Олеко Дундиче», гостья городничего в «Инкогнито из Петербурга». Одна из самых заметных ее актерских работ – Зина Иванова в фильме «Большая семья». Эта лента принесла ей и единственную крупную кинематографическую награду – приз Каннского фестиваля за актерский ансамбль.

Из жизни она ушла в возрасте 78 лет.

Операция «Галант»

Параллельная жизнь Ларисы Кронберг, о которой она никогда не распространялась и которая стала известна лишь годы спустя по причине предательства одного из агентов КГБ, была не в пример более бурной. Когда именно ее завербовали органы безопасности, сказать сложно. Известно лишь, что в 1950-е годы, когда ее красота была в самом расцвете, она уже работала на «контору».

Объект: Морис Дежан, посол Франции в России. Человек весьма достойный и влиятельный, близкий друг самого Шарля де Голля. Участник французского Сопротивления.

Цель: сделать посла более сговорчивым в вопросах взаимоотношений Франции и СССР.

Средство: компрометация при помощи «медовой ловушки», поскольку пятидесятилетний франт и светский лев Морис Дежан был весьма падок на молоденьких девушек. Особенно на блондинок.

План операции разрабатывал генерал-лейтенант КГБ Олег Грибанов. Его подчиненный Юрий Кротков - агент Комитета, являвшийся также сценаристом Мосфильма, предложил шефу в качестве «ласточки» (так в спецслужбах называют женщин, используемых в качестве «меда» для ловушки) Ларису Кронберг. Кандидатура был изучена и одобрена.

На одном из приемов Ларису послу Франции представил не кто-нибудь, а сам Сергей Михалков. Дежан был сражен и очарован. Он ухаживал за белокурой красоткой с галантностью настоящего француза, хоть Лариса и предупреждала его, что у нее очень ревнивый муж. Наконец, когда законная супруга дипломата отбыла в Альпы на отдых, Дежан настоял на тайном свидании. Оно состоялось в квартире, якобы принадлежащей Ларисе Кронберг. На самом деле это была одна из квартир «конторы», нашпигованная видеоаппаратурой и прослушивающими устройствами.

В самый разгар любовных утех в спальню ворвались два агента Комитета, один из которых играл роль ревнивого мужа Ларисы, а другой изображал его приятеля, случайного свидетеля скандала. Они выволокли несчастного дипломата из постели и хорошенько его отметелили, помня при этом строгий наказ Грибанова не травмировать лицо. Когда Морис в испуге признался, что он – французский дипломат, мнимый муж грубо ответил, что ему плевать на дипломатический статус и он все равно подаст заявление в милицию - пусть там разбираются с аморалкой представителя французского посольства. Затем Дежану удалось вырваться из квартиры. Он думал, что это чудесное спасение, но на самом деле его побег, конечно, тоже был частью сценария.

Тем же вечером у Дежана состоялась встреча с Грибановым, которого он считал советником Председателя Совета Министров СССР. Несчастный дипломат откровенно поведал доброму приятелю о своих проблемах. Грибанов великодушно пообещал сделать так, чтобы заявление в милицию от рассерженного ревнивца не поступало. Но за это месье Дежан должен будет оказать правительству СССР маленькую услугу... Так посол Франции стал работать на КГБ. Это сотрудничество длилось много лет, пока информация об этом не вышла наружу: Юрий Кротков сбежал за границу и написал пьесу, взяв за основу для ее сюжета вышеописанную историю.

Последствия

Для Ларисы Кронберг дело закончилось вполне благополучно. Она мирно работала в кино и дальше. В КГБ ее ценили за умение не болтать лишнего. За операцию с послом Ларису наградили швейцарскими золотыми часами, отделанными бриллиантами.

Морис Дежан тоже не очень пострадал. Когда сведения о его вербовке стали общедоступны, он вернулся на родину и возглавил Общество «Франция-СССР». Как говорят, Шарль де Голь, узнав о скандале, лишь пожал плечами и заметил, что он всегда подозревал, что Морис спит с кем попало.