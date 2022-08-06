Убитый отец и неудачи в любви: непростая судьба Шарлиз Терон

Шарлиз Терон не любит говорить о непростом детстве и личной жизни. На любовном поприще актриса потерпела фиаско.

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Шарлиз Терон появилась на свет 7 августа 1975 года в Южной Африке. Родители будущей знаменитости владели фермой и компанией по строительству дорог. Семейным бизнесом управляла мать актрисы — Герда Терон. Отец Шарлиз, Чарльз Терон, много пил, распускал руки, говорил гадости и постоянно куда-то пропадал. Актриса не любит вспоминать о детстве, долгое время она скрывала от журналистов эту часть своей жизни. Врала Шарлиз и о причинах смерти папы. Она рассказывала, что Чарльз Терон погиб в аварии, однако на самом деле мужчина умер от пули в собственном жилище.

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Когда Шарлиз Терон было 15 лет, ее отец пришел домой поздно вечером пьяный и с пистолетом. Чарльз в приступе ярости заявил, что убьет Герду и Шарлиз. Когда глава семейства попытался выстрелить в жену, та умудрилась отобрать у него оружие. На глазах у юной актрисы ее родительница застрелила буйного папашу. Герде Терон удалось избежать тюремного заключения. Следствие расценило ее действия как вынужденную самооборону. Какой бы травмирующей ни была та ночь, говорит Терон, «годы, предшествовавшие ей, были гораздо страшнее».

В юности Шарлиз Терон была далека от актерства. Блондинка грезила балетом. Чтобы связать свою жизнь с танцами, в 13 лет она начала посещать специальную школу-интернат. В 16 лет Шарлиз с одобрения матери переехала в Милан, чтобы попробовать себя в модельном бизнесе, а уже через год оказалась Нью-Йорке. В США девушка продолжила карьеру манекенщицы и поступила в местную балетную школу. К сожалению, с танцами быстро пришлось завязать. Серьезная травма колена поставила жирный крест о ее мечтах о будущем балерины.

«Моей единственной альтернативой было вернуться домой. В то время у меня действительно не было будущего в Южной Африке. Я не окончила среднюю школу и не поступила в колледж», - рассказывала Терон в одном из интервью.

В 1994 году Шарлиз Терон переехала в Голливуд. В Лос-Анджелесе у нее не было знакомых. На последние гроши Шарлиз сняла номер в дешевом отеле и взялась за поиски работы. Она решила стать актрисой.

Жизнь Терон навсегда изменилась после похода в банк. Артистка хотела обналичить чек, который получила за нью-йоркские съемки, но у нее ничего не вышло. Сотрудник финансового учреждения отказался выдавать Шарлиз деньги. Артистка, у которой не осталось средств даже на еду, закатила грандиозный скандал.

«Если бы я не обналичила этот чек, мне бы негде было спать той ночью. Я сказала кассиру: «Вы не понимаете, пожалуйста!» - отмечала Шарлиз.

Один из посетителей банка предложил Терон помощь. Мужчина объяснил блондинке, как правильно заполнить документы, и в итоге она получила деньги. Уже на выходе отзывчивый незнакомец вручил Шарлиз свою визитку и предложил стать ее менеджером. Терон подписала контракт с агентом и ее карьера в Голливуде начала стремительно развиваться.

Знаменитость не скрывает, что в начале творческого пути сталкивалась с домогательствами от мужчин-продюсеров. Один из известных кинодеятелей, например, встретил Шарлиз в пижаме, когда она приехала к нему на прослушивание. Мужчина, имени которого Терон не называет, был изрядно пьян и отвергал любые попытки прочитать текст роли. Когда продюсер схватил ее за колено, Терон поспешила покинуть помещение.

«Он был очень важной персоной и остается важной персоной», - отмечает звезда экрана.

Недавно обидевший Шарлиз деятель искусств обратился к ней по поводу участия в фильме. Терон использовала этот случай, чтобы высказать продюсеру все, что она о нем думает.

25 тысяч евро в день тратит Шарлиз Терон ради детей

Сегодня Шарлиз Терон не только много снимается, но и управляет собственной продюсерской компанией Denver & Delilah Productions, которую назвала в честь своих собак. Бизнес артистки развивается довольно успешно. Кроме того, знаменитость занимается благотворительностью. Она помогает продвигать программы по профилактике ВИЧ и СПИДа.

Первые серьезные отношения у Шарлиз Терон случились в конце 90-х. Тогда еще начинающая актриса влюбилась в солиста группы «Third Eye Blind» Стефана Дженкинса. Роман артистки и музыканта продлился три года и завершился по причинам, о которых не знает никто, кроме самих Шарлиз и Стефана.

В 2002-м Шарлиз Терон вновь влюбилась. На съемках картины «24 часа» она потеряла голову от Стюарта Таунсенда. Артисты были парой девять лет, но отношения так и не зарегистрировали. Поговаривают, что Стюарт мечтал о детях, а Шарлиз не смогла подарить ему желанных наследников. В молодости блондинка сделала аборт, который навсегда лишил ее возможности зачать и выносить малыша. Якобы бесплодие Шарлиз и стало причиной расставания артистов.

После разрыва с Таунсендом Терон приняла одно из самых важных в своей жизни решений. Она захотела подарить дом и материнскую любовь сироте. В 2012 году она усыновила мальчика по имени Джексон, а через три года девочку Огаст. В 2019-м Шарлиз Терон рассказала, что ее старший ребенок – трансгендер. Джексон ощущает себя девочкой и носит платья. Артистка поддерживает ребенка.

«Я не хочу ломать ему психику. Однажды он просто повернулся ко мне и сказал, что чувствует себя девочкой. Ему комфортнее в девчачьей одежде, и я не стану препятствовать ему в том, чтобы свободно самовыражаться», - отмечает Шарлиз Терон.