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8 часов назад

На что Шарлиз Терон приходилось идти ради съемок в кино

Мария Иглина

Седьмого августа южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон отмечает день рождения. По такому случаю "Рамблер" решил вспомнить, на что порой артистке приходилось идти ради роли в кино.

На что Шарлиз Терон приходилось идти ради съемок в кино
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Монстр"

Кадр из фильма "Монстр"

Фильм основан на реальных событиях. Ради роли серийной убийцы Эйлин Уорнос актрисе пришлось не только набрать 15 килограммов, но и сбрить брови и носить вставную челюсть. Помимо того, что Терон несколько часов накладывали грим, изображение дорабатывали на компьютере. В 2004 году за эту роль актриса получила премию "Оскар".

"Талли"

Кадр из фильма "Талли"

Для роли многодетной матери в фильме "Талли" Шардиз Терон вновь набрала килограммы, и на этот раз целых 20. На протяжении шести месяцев актриса питалась полуфабрикатами, блюдами с большим содержанием сахара, лапшой и выпивала по 12 банок газировки в день. В одном из своих интервью Терон призналась, что из-за такой диеты она практически заработала психическое расстройство, а также потом долго не могла похудеть.

"Безумный Макс: Дорога ярости"

А вот героиня актрисы в "Безумном Максе" изначально должна была быть альбиносом, однако Терон решила, что бритая и окрашенная голова сделают свою работу гораздо лучше. Режиссер согласился, и уже через 45 минут артистка прислала ему снимок с новой прической.

"Скандал"

Кадр из фильма "Скандал"

Увидев фильм "Скандал" о сексуальных домогательствам на крупном телеканале, многие зрители практически не узнали Шарлиз Терон. Все дело в гриме, который накладывали актрисе около двух с половиной часов. По словам Терон, работа шла с известным художником по пластическому гриму Казухиро Цудзи. Были сделаны специальные накладки на веки, изменены подбородок, линия челюсти, а также кончик носа. Более того, Казухиро слепил два пластиковых импланта, которые вставлялись в ноздри, чтобы сделать их шире.

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