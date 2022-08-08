Звезда «Бэтгёрл» впервые высказалась об отмене выхода фильма

Лесли Грейс или звезда несостоявшегося фильма «Бэтгёрл» впервые высказалась о неизданном повороте судьбы. Всё дело в том, что премьера от DC с бюджетом в $90 млн была сокращена компанией Warner Bros. На этой неделе издание The Post писало о том, как актёрам и съёмочной группе даже не сообщили печальную новость о том, что их многомиллионный проект был отложен студией. Поделившись закулисными кадрами из фильма, главная героиня высказала свою гордость и благодарность всей команде в социальных сетях.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Querida familia! После недавних новостей о нашем фильме "Бэтгёрл" я горда за ту любовь, труд и намерения всех наших невероятных актёров и неутомимой съёмочной группы, ведь они вложили самих себя на протяжении семи месяцев в Шотландии. Я чувствую себя счастливой из-за того, что работала среди великих людей и в процессе работы нашла друзей на всю жизнь! Каждому поклоннику СПАСИБО за любовь и веру, которые позволили мне взять плащ и стать собственным чёртовым героем!», — сказала актриса.

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Сообщение Грейс появилось всего через несколько часов после того, как режиссёры Адиль Эль Арби и Билал Фалла опубликовали собственное заявление о неожиданном отказе от съёмок фильма. Они опечалены и шокированы судьбой картины, в которой мы также мечтали увидеть Майкла Китона, Джей Кей Симмонса и Брендана Фрейзера.

«Мы всё ещё не можем в это поверить. Для нас как режиссёров очень важно, чтобы наши работы были показаны зрителям, и хотя фильм был далёк от завершения, мы хотели бы, чтобы у поклонников по всему миру была возможность увидеть окончательный вариант фильма. Наш потрясающий актёрский состав и съёмочная группа проделали огромную работу и так усердно трудились, чтобы воплотить Бэтгёрл в жизнь. Мы навсегда благодарны всем за то, что были частью этой команды», — сказали они.