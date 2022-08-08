Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
35 минут назад

Актер сериала «Частный детектив Магнум» умер после ДТП

Lenta.ruиещё 2

На 83-м году жизни скончался американский актер и звезда сериала «Частный детектив Магнум» Роджер Мосли. Об этом сообщает CNN.

Актер сериала «Частный детектив Магнум» умер после ДТП
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За неделю до смерти артист попал в автомобильную аварию, после чего находился в критическом состоянии: Мюсли был парализован ниже плеч. По словам дочери актера, он умер в кругу семьи в воскресенье, 7 августа.

«Мы никогда не сможем оплакать этого удивительного человека. Он был бы против любых слез по себе. Пришло время прославлять его наследие. Я люблю тебя, папа. Ты тоже любил меня. У меня тяжелое сердце, но я сильная. Я буду заботиться о маме, твоей любви на протяжении 60 лет. Ты хорошо меня воспитал, она в надежных руках. Спи спокойно», — написала родственница звезды.

Наибольшую известность Мосли принесла роль пилота вертолета Теодора Т.С. Кальвина в сериале «Частный детектив Магнум». Актер снялся в 150 эпизодах проекта.

Помимо этого, артист сыграл главную роль в байопике «Ледбелли», посвященном жизни музыканта Хадди Уильяма Ледбеттера, а также появлялся в таких сериалах, как «Сэнфорд и сын», «Лодка любви», «Коджак» и других.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители