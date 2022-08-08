Актер сериала «Частный детектив Магнум» умер после ДТП

«Мы никогда не сможем оплакать этого удивительного человека. Он был бы против любых слез по себе. Пришло время прославлять его наследие. Я люблю тебя, папа. Ты тоже любил меня. У меня тяжелое сердце, но я сильная. Я буду заботиться о маме, твоей любви на протяжении 60 лет. Ты хорошо меня воспитал, она в надежных руках. Спи спокойно», — написала родственница звезды.