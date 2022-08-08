Уотсон рассказала о самой пугающей сцене на съемках «Гарри Поттера»

Киноактриса и фотомодель Эмма Уотсон поделилась воспоминаниями о самой пугающей сцене на съемках франшизы «Гарри Поттер». Примечательно, что речь идет о ее поцелуе с Рупертом Гринтом, который сыграл Рона Уизли.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Согласно сюжетной линии, герои Уотсон и Гринта в финале франшизы влюбляются друг в друга. Сцену было весьма сложно отснять, поскольку актеры долгое время не могли собраться.

Трудности в съемки эпизода внесло и то, что за все годы совместной работы Эмма и Руперт стали считать друг друга родными людьми. Фотомодель с ужасом вспоминает о том, как проходила ее подготовка к этой сцене. По словам Уотсон, поцелуй с Гринтом для нее был тем же самым, что и поцелуй с родным братом. Также все осложнялось тем, что киноактриса была влюблена в другого актера — Тома Фелтона, который играл Драко Малфоя.