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2 часа назад

Уотсон рассказала о самой пугающей сцене на съемках «Гарри Поттера»

Слово и Дело

Киноактриса и фотомодель Эмма Уотсон поделилась воспоминаниями о самой пугающей сцене на съемках франшизы «Гарри Поттер». Примечательно, что речь идет о ее поцелуе с Рупертом Гринтом, который сыграл Рона Уизли.

Уотсон рассказала о самой пугающей сцене на съемках «Гарри Поттера»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Согласно сюжетной линии, герои Уотсон и Гринта в финале франшизы влюбляются друг в друга. Сцену было весьма сложно отснять, поскольку актеры долгое время не могли собраться.

Трудности в съемки эпизода внесло и то, что за все годы совместной работы Эмма и Руперт стали считать друг друга родными людьми. Фотомодель с ужасом вспоминает о том, как проходила ее подготовка к этой сцене. По словам Уотсон, поцелуй с Гринтом для нее был тем же самым, что и поцелуй с родным братом. Также все осложнялось тем, что киноактриса была влюблена в другого актера — Тома Фелтона, который играл Драко Малфоя.

На съемках той самой сцены также захотели поприсутствовать и другие члены актерской команды, что доставило лишь больше стеснений Эмме и Руперту. В результате было сделано много проваленных дублей, но после того, как Уотсон собралась, им удалось снять качественную сцену.

Актеры,Руперт Гринт,Эмма Уотсон,Том Фелтон,Гарри Поттер,
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