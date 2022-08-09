Как сложились судьбы актеров, сыгравших детей в «Любовь и голуби»

Лента Владимира Меньшова «Любовь и голуби» давно стала народной. Зрители часто ее пересматривают, а реплики героев ушли в народ. «Экспресс газета» узнала, как сложилась жизнь молодых артистов, сыгравших детей героев Александра Михайлова и Нины Дорошиной.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

Игорь Лях (Лёнька)

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Картина «Любовь и голуби» стала для выпускника Щепкинского училища дебютной. А потом он появился на экране еще в нескольких проходных проектах. С распадом Советского Союза оказался невостребован. Служил в разных театрах, хватался за любые подработки. В новом тысячелетии преподавал актерское мастерство в родном вузе.

В 2007-м вернулся на экраны, сыграв в комедиях «Тариф «Новогодний»» и «Ёлки-3». Зрители его сразу не узнали - артист сильно располнел.

В ночь на 8 июня 2018 года умер у себя дома в Москве во сне. Ему было 55. Похоронен на Даниловском кладбище. У Игоря Владимировича осталась жена Марина, с которой он прожил 30 лет, и дочь Дарья.

Янина Лисовская (Людка)

До фильма Меньшова мелькнула в эпизодах в нескольких картинах и играла в Центральном детском театре. В 1991-м в составе театральной труппы отправилась на гастроли в Германию, где в нее влюбился актер Вольф Лист. Ради Янины он выучил русский, заваливал ею письмами и звонил. Она сдалась, вышла замуж и переехала в Ганновер. У пары родилась дочь Василиса. При родах малышка едва не погибла: начались перебои с сердцем, а у Янины возникло заражение крови. К счастью, обеих спасли.

Янина Константиновна снялась в нескольких немецких фильмах, ставила спектакли, а сейчас преподает актерское мастерство.

Лада Сизоненко (Оля)

Появилась на свет в цирковой семье - клоуна и инспектора манежа. Родители мечтали, чтобы дочь стала артисткой. Уже в 2 годика девочка могла сыграть в эпизоде фильма «Дача», но в процессе работы Ладу заменили на другую девочку. Ее приглашали на детскую роль в картине «Мой ласковый и нежный зверь», но родители побоялись отпускать дочь одну на съемки. Так что лента «Любовь и голуби» стала для 13-летней Сизоненко дебютом на экране.

Больше она не снималась, хотя ее звали на главную роль в фильм «Авария - дочь мента»: обилие откровенных сцен отпугнуло Ладу. А Оксана Арбузова не испугалась. Но потом, спустя несколько лет, с головой ушла в религию. И, как мы знаем, вышла замуж за Охлобыстина, родила от него шестерых детей.