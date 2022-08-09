Том Круз готовит три проекта разом: мюзикл, боевик и триллер

Том Круз и продюсер Кристофер Маккуорри намерены разработать три новых проекта, в которых главную роль сыграет сам актер первого плана из недавнего, но уже нашумевшего в мире фильма «Топ Ган: Мэверик».

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Хотя Круз в настоящее время находится в разгаре съёмок «Миссия невыполнима 8», в отчётах утверждается, что он и Маккуорри в настоящее время работают над еще тремя новыми проектами — оригинальным мюзиклом, боевиком «с потенциалом франшизы» и, возможно, отдельным фильмом, ориентированным на Леса Гроссмана — до неузнаваемости загримированного персонажа Круза. Это хорошо вписывается в теорию о перезапуске кинокарьеры Круза, который уже давно играет, по сути, сам себя.

В дополнение к трём проектам, Круз и Маккуорри хотят снимать фильм в открытом космосе с режиссёром Дугом Лиманом, NASA и SpaceX. Однако дата производства еще не подтверждена. Маккуорри — сценарист, а часто и продюсер большинства фильмов с Крузом, начиная с Джека Ричера в 2012 году. «Грань будущего», «Мумия», «Топ Ган» и четыре «Миссии невыполнимы», тому подтверждение.