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42 минуты назад

Кейли Куоко сыграет в сериале «Основано на реальных событиях»

Inc-News

Проект будет снят в жанре чёрной комедии и покажет «одержимость» рядовых американцев преступлениями, произошедшими в реальности.

Кейли Куоко сыграет в «Основано на реальных событиях»
Фото: Inc-NewsInc-News

Кейли Куоко подписалась на исполнение главной роли в новом сериале, который выйдет на стриминговом сервисе Peacock. Сюжет будет строиться вокруг «риэлтера, сантехника и бывшей звезды тенниса, чьи жизни неожиданно переплетаются на фоне помешательства рядовых американцев преступлениями из реальной жизни, убийствами и медленным опусканием туалетного сидения», говорится в пресс-релизе проекта.

Кейли сыграет замужнюю женщину по имени Ава Бартлетт. Другие детали сюжета пока держатся в тайне. Номинант на премию «Эмми» Крэйг Розенберг («Пацаны», «Остаться в живых») напишет сценарий, а также выступит исполнительным продюсером вместе с Джейсоном Бейтманом («Озарк) и Майклом Костиганом. Производством займётся UCP – подразделение Universal Studio Group.

Куоко недавно получила свою вторую номинацию на премию «Эмми» за лучшее исполнение главной роли в телесериале «Бортпроводница» (с 2020 г.). В мае она сообщила, что второй сезон этого шоу, скорее всего, станет для неё последним.

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