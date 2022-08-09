Кейли Куоко сыграет в «Основано на реальных событиях»

Проект будет снят в жанре чёрной комедии и покажет «одержимость» рядовых американцев преступлениями, произошедшими в реальности.

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Кейли Куоко подписалась на исполнение главной роли в новом сериале, который выйдет на стриминговом сервисе Peacock. Сюжет будет строиться вокруг «риэлтера, сантехника и бывшей звезды тенниса, чьи жизни неожиданно переплетаются на фоне помешательства рядовых американцев преступлениями из реальной жизни, убийствами и медленным опусканием туалетного сидения», говорится в пресс-релизе проекта.

Кейли сыграет замужнюю женщину по имени Ава Бартлетт. Другие детали сюжета пока держатся в тайне. Номинант на премию «Эмми» Крэйг Розенберг («Пацаны», «Остаться в живых») напишет сценарий, а также выступит исполнительным продюсером вместе с Джейсоном Бейтманом («Озарк) и Майклом Костиганом. Производством займётся UCP – подразделение Universal Studio Group.