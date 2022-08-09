Почему звезда «Дома дракона» отказался от роли в «Игре престолов»

Одну из ключевых ролей в приквеле «Игры престолов», «Доме дракона», сыграл Пэдди Консидайн. Ему досталась роль Визериса Таргариена. Недавно актёр пообщался с журналистом британской газеты The Sunday Times и рассказал забавную историю.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Оказывается, Консидайна хотели привлечь к франшизе ещё раньше. Актёру предложили большую роль в самой «Игре престолов», однако тот отказался даже читать сценарий. Причина — наличие в шоу драконов.

Они сказали мне: «Это о драконах». Я сказал: «Нет, спасибо». В итоге даже не прочитал сценарий.

Судя по всему, упустив шанс сыграть в популярной франшизе первый раз, Консидайн решил не повторять эту же ошибку и сыграл в приквеле основного шоу.