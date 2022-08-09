Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Звезда «Дома дракона» когда-то отказался от важной роли в «Игре престолов» из-за драконов

Чемпионат.com

Одну из ключевых ролей в приквеле «Игры престолов», «Доме дракона», сыграл Пэдди Консидайн. Ему досталась роль Визериса Таргариена. Недавно актёр пообщался с журналистом британской газеты The Sunday Times и рассказал забавную историю.

Почему звезда «Дома дракона» отказался от роли в «Игре престолов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Оказывается, Консидайна хотели привлечь к франшизе ещё раньше. Актёру предложили большую роль в самой «Игре престолов», однако тот отказался даже читать сценарий. Причина — наличие в шоу драконов.

Они сказали мне: «Это о драконах». Я сказал: «Нет, спасибо». В итоге даже не прочитал сценарий.

Судя по всему, упустив шанс сыграть в популярной франшизе первый раз, Консидайн решил не повторять эту же ошибку и сыграл в приквеле основного шоу.

Премьера «Дома дракона» состоится 21 августа на HBO Max, а 22 августа шоу выйдет на «Амедиатеке». Сюжет расскажет о противостоянии Таргариенов за 200 лет до «Игры престолов».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители