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35 минут назад

Зомби подняли настроение Безруковой

НДН.Инфоиещё 1

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера иностранной комедии фильма «Убойный монтаж».

Зомби подняли настроение Безруковой
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Среди звёздных гостей, посетивших премьеру, были Нонна Гришаева, Ирина Безрукова, Мария Андреева, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг, Ирина Хакамада и другие.

Сюжет фильма разворачивается в заброшенном здании, где снимают кино про зомби. В самый разгар съемок внезапно срабатывает древнее проклятие, и в кадре начинает твориться безумие: актерам приходится сражаться с настоящими зомби…

«Я не большая поклонница фильмов про зомби, но с "Убойного монтажа" вышла в очень хорошем настроении, - рассказала нам Ирина Безрукова. - Режиссер Мишель Хазанавичус оправдал все мои ожидания, актеры тоже были хороши. А интересные детали, которыми наполнен фильм, продолжили вызывать улыбку на протяжении еще долгого времени...»

Актеры,Наталья Бардо,Марюс Вайсберг,Ирина Хакамада,Мария Андреева,Ирина Безрукова,Нонна Гришаева,
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