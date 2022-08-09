Зомби подняли настроение Безруковой

«Я не большая поклонница фильмов про зомби, но с "Убойного монтажа" вышла в очень хорошем настроении, - рассказала нам Ирина Безрукова. - Режиссер Мишель Хазанавичус оправдал все мои ожидания, актеры тоже были хороши. А интересные детали, которыми наполнен фильм, продолжили вызывать улыбку на протяжении еще долгого времени...»