Зомби подняли настроение Безруковой

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера иностранной комедии фильма «Убойный монтаж».
Среди звёздных гостей, посетивших премьеру, были Нонна Гришаева, Ирина Безрукова, Мария Андреева, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг, Ирина Хакамада и другие.
Сюжет фильма разворачивается в заброшенном здании, где снимают кино про зомби. В самый разгар съемок внезапно срабатывает древнее проклятие, и в кадре начинает твориться безумие: актерам приходится сражаться с настоящими зомби…
«Я не большая поклонница фильмов про зомби, но с "Убойного монтажа" вышла в очень хорошем настроении, - рассказала нам Ирина Безрукова. - Режиссер Мишель Хазанавичус оправдал все мои ожидания, актеры тоже были хороши. А интересные детали, которыми наполнен фильм, продолжили вызывать улыбку на протяжении еще долгого времени...»