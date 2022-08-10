Учитель заявил о несправедливости в отношении молодых режиссеров из России

Режиссер и продюсер Алексей Учитель считает, что политика и искусство — несовместимые вещи. Несмотря на тенденцию отмены российской культуры на Западе, артист уверяет, что показывать и обсуждать фильмы из России на международных кинофестивалях необходимо.

При этом Учитель не видет проблемы в том, что российские фильмы не будут показывать за границей. По его мнению, отечественные картины и ранее не охотно покупали в Европе и Америке. Единственная проблема, которую режиссер видит в нынешних реалиях — отсутствие возможности у молодых дарований засветиться на международных мероприятиях.