Карьера звезды «Флэша» рушится из-за постоянных скандалов

Карьера исполнителя роли Флэша уже фактически разрушена из-за постоянного попадания в скандалы.

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Эзра Миллер в этом году регулярно попадает в скандалы. Для 29-летнего актёра ситуация стала настолько критической, что спасение имиджа уже не видится возможным. Фактически Миллер стал бомбой замедленного действия — идёт обратный отсчёт последних мгновений его славы. Дальше начнётся очень мрачный период для некогда восходящей звезды Голливуда.

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Фильм «Флэш» с Миллером пока ещё остаётся в планах Warner Bros. Об этом прямо заявил глава корпорации Дэвид Заслав. Однако уже очевидно, что «Флэш» станет для Миллера последним проектом в рамках киновселенной DC даже в самом лучшем случае — если ему не будут предъявлять дополнительных обвинений.

Сейчас премьера запланирована на 23 июня 2023 года, но хоронить карьеру Миллера можно уже сейчас.

Хронология стремительного падения Эзры Миллера

Весной 2022 года полиция округа Гавайи арестовала Миллера, обвинив его в домогательствах и хулиганстве. Инцидент случился вечером 28 марта в местном караоке-баре. Актёр ругался и сильно нервничал, когда остальные посетители заведения начинали петь. Владелец бара просил Эзру успокоиться, но тот вырвал микрофон у женщины и напал на игравшего в дартс мужчину.

Миллера освободили после внесения залога размером в $ 500. Руководители Warner Bros. провели собрание, на котором решили остановить съёмки фильмов с участием актёра. Также было поставлено под вопрос дальнейшее участие Миллера в фильмах по комиксам DC. Но всё-таки первый инцидент больших проблем ему не сулил. Не он один среди знаменитостей грешил подобным.

Обычно одного неприятного случая бывает достаточно, чтобы звёзды сделали выводы и не повторяли ошибок с попаданием в публичные скандалы. Тот же Миллер попадался на хранении запрещённых веществ и устраивал дебош в баре в Исландии.

Разница в том, что эти инциденты имели место в 2011-м и в 2020-м, то есть между ними был огромный временной промежуток. Но в наступившем 2022 году Миллер совсем потерял контроль, беспрерывно порочит своё имя и косвенно доставляет немало проблем таким студиям, как Warner Bros.

20 апреля Миллера арестовали на Гавайях во второй раз за месяц. Актёр, находясь в частной резиденции, негативно отреагировал на просьбу покинуть здание и бросил стул в 26-летнюю женщину, попав ей в лоб. Спустя несколько часов Эзру отпустили из-под ареста после совещания с окружной прокуратурой.

Между первым и вторым инцидентами супружеская пара из города Хило обвинила Миллера в том, что он ворвался в их спальню, угрожал и после даже украл паспорт и бумажник. После обвинения отозвали. Видимо, представители актёра уладили конфликт в попытках спасти публичный образ звезды.

Однако Миллер не сделал никаких выводов. В начале июня на актёра подали в суд родители 18-летней индейской девушки Токаты с просьбой ограничить её общение с актёром на законодательном уровне.

Эзра использует насилие, запугивание, угрозу насилия, страх, паранойю и галлюцинации, чтобы контролировать юного подростка Токату.

Миллер и Токата познакомились, когда той было 12 лет. Родители утверждали, что Миллер давал их несовершеннолетней на тот момент дочери алкоголь и наркотики, а также без разрешения возил её в Лондон, на Гавайи, в Нью-Йорк и Калифорнию. Из-за него она бросила учёбу в университете в Массачусетсе. Помимо этого, в иске сказано, что считающий себя квиром Миллер также навязал Токате мысль о её небинарности.

После новостей об обращении в суд Токата написала в соцсетях, что с ней всё в порядке, а Эзра – её друг. Однако имидж Миллера от этого светлее не стал. Вскоре, в конце июня, он снова попал в скандал.

Миллер принял 25-летнюю мать и троих её маленьких детей на своей ферме в Вермонте. Это обеспокоило отца детей. Два знакомых с ситуацией источника Rolling Stone заявили, что на участке вокруг дома было разбросано оставленное без присмотра оружие. Они видели там детей с их матерью, а также описали ранчо как небезопасную для детей хаотичную среду.

На апрельских видеозаписях, оказавшихся в распоряжении Rolling Stone, видно как минимум восемь автоматов, винтовок и пистолетов — всё это разбросано по гостиной. Некоторые виды оружия лежат рядом с кучей мягких игрушек. По информации СМИ, годовалый ребёнок засовывал в рот пулю.

Мать заявила, что Миллер помог ей сбежать от «жестокого бывшего» и «создать безопасную среду для троих маленьких детей».

Домашнее ранчо Эзры стало для нас исцеляющей гаванью. Там есть огнестрельное оружие для самообороны, и оно хранится в той части дома, куда дети никогда не заходят… Мои дети могут расслабиться благодаря той безопасности и заботе, которую обеспечивает им Эзра.

Проблема в том, что Миллер организовал вылет с Гавайев для женщины и её детей без ведома отца, который не разговаривал с ними с момента их отъезда.

В Rolling Stone также узнали, что в собственности Миллера находится крупная ферма по выращиванию каннабиса.

После случая на ферме DC отменила новый сериал с Флэшем. Официально проект не анонсировали, поэтому о нём вообще ничего не известно.

Сериал из восьми эпизодов, сценарий для которого писал один мой друг, отменили из-за того, что там должен был появиться Флэш. Эзра Миллер продолжает всё портить.

Позднее Кван удалила запись в соцсетях, но Миллеру это не помогло. Сериал действительно отменили. Фильм «Флэш» режиссёра Андреса Мускетти решили доснять пока ещё с Эзрой, но на этом появление актёра в киновселенной DC закончится.

Тем временем Миллер продолжал попадать в скандальные заголовки. В июле жительница Германии Надя обвинила актёра в харассменте и абьюзе. Надя дружила с Эзрой два года после интимной связи в 2020 году. В феврале 2022-го она пригласила Эзру к себе в гости, где изначально он был доброжелательным и милым.

Пострадавшая попросила Миллера не курить в квартире, после чего он начал кричать на неё, называть девушку нацисткой и трансофобкой, разбрасывал табак по квартире. Надя около 20 раз попросила его уйти, но он покинул квартиру только через полчаса после этого. Она подала заявление в полицию, но дело закрыли из-за того, что Эзра покинул страну.

На днях Миллера обвинили в краже со взломом в штате Вермонт. Согласно отчёту полиции, вечером 7 августа Эзра проник в чужой дом и украл несколько бутылок алкоголя. На данный момент неизвестно, знал ли Миллер владельцев недвижимости. Слушание по делу должно состояться 23 сентября. Далеко не факт, что к тому моменту актёр не попадёт ещё в какую-нибудь передрягу.

Что ждёт Миллера дальше?

Ничего хорошего. О крупных проектах и больших гонорарах можно забыть. Миллер больше не появится не только во «Флэше», но и во франшизе «Фантастические твари» (если её после провала «Тайн Дамблдора» вообще продолжат). В лучшем случае придётся перебиваться ролями в малобюджетных низкокачественных фильмах. В худшем — вообще уйти из кино.

Фанаты уже присмотрели замену Эзре в фильмах DC — они просят взять Эллиота Пейджа или Гранта Гастина вместо Миллера.

При всех недостатках Миллера за пределами съёмочной площадки он вполне органично смотрелся в кадре и был очень даже неплох в «Лиге справедливости» с Беном Аффлеком, Генри Кавиллом и Галь Гадот.