Как раскрепощенность помогла Варлей получить роль

Комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" по праву считается культовой картиной СССР. Она вышла на экраны в 1967 году, но по сей день даже спустя 55 лет заставляет смеяться зрителей по ту сторону экрана.

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Безусловно, одной из изюминок фильма стала героиня Нина, роль которой исполнила на тот момент 20-летняя Наталья Варлей. Подробнее о том, как юной артистке удалось получить роль, прославившую ее на весь СССР – в материале "Рамблера".

До "Кавказской пленницы" Варлей еще была никому не известной начинающей актрисой. Во время кастинга ей пришлось конкурировать с 500 кандидатками! Но тем не менее Наталье удалось выделиться среди них. И все благодаря ее раскрепощенности и непосредственности: среди сотен актрис она оказалась единственной, которая быстро и весело согласилась облачиться в купальник. В конце 60-х в СССР такой поступок считался крайне откровенным для актрисы, но Варлей не придала ему особого значения.

Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Стоит отметить, что для Натальи такая рабочая униформа была вполне привычной, ведь до карьеры в кино она работала акробаткой в Старом цирке на Цветном бульваре.