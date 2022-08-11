Актеры, которые ненавидели друг друга на съемках

Жизнь артистов пропитана интригами и завистью, однако они умеют артистично это запихать под ковер и улыбаться. Но в этих вопиющих случаях ковер не помог.

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Сара Джессика Паркер против Ким Кэтролл

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Не разлей вода подружки из «Секса в большом городе» разлили воду, когда Ким выведала, что у Сары зарплата больше, чем у остальных. Хороший повод, чтобы поцапаться в съемочной студии. И Кэтролл его не упустила, молодец! Потом она послала подальше всех с предложением сняться в сериале «И просто так» по мотивам «Большого города». Теперь вы знаете, почему ее там нет.

По шкале ненависти: 7 из 10

Кэтрин Зета-Джонс против Джулии Робертс

Как только в «Двенадцать друзей Оушена» притащили Кэтрин, все пошло наперекосяк. Они стали собачиться с Джулией по любому поводу, будь то костюмы или заказанная еда. С той поры на экране вместе их не видели. Мораль: не кладите всех звезд в одну корзину.

По шкале ненависти: 9 из 10

Анджелина Джоли против Джонни Деппа

Эти впадали в нелюбовь постепенно, по мере съемок в картине «Турист» (самое время ее пересмотреть с этим новым знанием). Голливудские таблоиды хором писали, что Джоли бесило нежелание Деппа привести себя в должную форму, а еще он оттопыривался на вечеринках допоздна вместо работы над образом. Депп же говорил, что Анджелину переполняет чувство собственной важности.

По шкале ненависти: 7 из 10

Леонардо ДиКаприо против Клэр Дэйнс

Атмосфера на площадке фильма «Ромео + Джульетта» была так себе. Клэр не смеялась над шутками Леонардо, всячески его игнорировала и при всех обзывала «незрелым юнцом». Положа руку на сердце, в те годы все называли Леонардо малолеткой. Но не при коллегах же у кулера!

По шкале ненависти: 6 из 10

Энтони Дэниэлс против Кенни Бэйкера

Кто бы мог подумать, что жестяные C-3PO и R2-D2 из «Звездных войн» тоже имеют чувства. И это чувство ненависти. «Энтони отказывался со всеми выпить и не отвечал на мои приветствия», — жалуется Кенни (R2-D2). Бэйкер (C-3PO) в ответ тоже нашел слова, они примерно такие же. Им явно надо было к Гудвину за сердцем.

По шкале ненависти: 8 из 10

Лара Флинн Бойл против Шерилин Фенн

В «Твин Пиксе» творилось нечто страшное еще и на площадке. Причина красивая — ревность. У Лары тогда были отношения с Кайлом Маклахленом, а Шерилин крутила с ним же экранный роман. Звучит странно, но тоже повод. Сценаристы в итоге придушили эту романтическую линию от греха подальше.

По шкале ненависти: 8 из 10

Дженнифер Энистон против Джея Мора

Мало кто помнит, что за Мор такой, а он был симпатягой, которого студия выбрала героем ромкома «Портрет совершенства» с Дженнифер Энистон. Энистон, увидев его, закричала: «Да никогда, это что, шутка?». Буквально довела парня до слез. Ладно бы триллер снимали с бензопилами, но ведь была романтическая комедия с бабочками в животе.

По шкале ненависти: 7 из 10

Дуэйн Джонсон против Вина Дизеля

Скала Джонсон, казалось бы, самый обаяшка Голливуда, кто с ним может поссориться? Разве что Сатана или Гитлер. Но вот Дизель исхитрился. Само собой, это случилось на «Форсаже» в восьмой серии. Скала выплеснул наболевшее в своем блоге, заявив об очень непрофессиональной работе кое-кого в команде. Неудивительно, что с тех пор они порознь, в параллельных «Форсажах».

По шкале ненависти: 8 из 10

Джеймс Франко против Энн Хэтэуэй

Эти двое прямо рекорд поставили: умудрились рассориться не на фильме, а на церемонии «Оскар». Они вместе вели ее в 2011 году, было мило. Огрызаться актеры стали в последующих интервью, а Джеймс Франко открыто признал, что после церемонии они более никогда не общались. Причина ненависти не раскрыта, может, поругались из-за рецепта окрошки: квас или кефир.