Звезда фильма "Сумерки" уходит из кино

Звезда фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер объявил о завершении актерской карьеры.

Фото: Кадр из фильма "Сумерки" Кадр из фильма "Сумерки"

Актер, исполнивший роль Джейкоба в культовой саге, заявил, что участие в "Сумерках" привело его к выгоранию. Это стало причиной, по которой он решил уйти из кино спустя 14 лет после премьеры фильма.

Лотнер также добавил, что на него сильно повлияли излишнее внимание и давление прессы. Когда он только появился во франшизе, актеру было 16 лет.