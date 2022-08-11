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2 часа назад

Звезда фильма "Сумерки" уходит из кино

Мира Маркина

Звезда фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер объявил о завершении актерской карьеры.

Звезда фильма "Сумерки" уходит из кино
Фото: Кадр из фильма "Сумерки"Кадр из фильма "Сумерки"

Актер, исполнивший роль Джейкоба в культовой саге, заявил, что участие в "Сумерках" привело его к выгоранию. Это стало причиной, по которой он решил уйти из кино спустя 14 лет после премьеры фильма.

Лотнер также добавил, что на него сильно повлияли излишнее внимание и давление прессы. Когда он только появился во франшизе, актеру было 16 лет.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Брэд Питт опроверг слухи о завершении карьеры.

Актеры,Сумерки,Брэд Питт,
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