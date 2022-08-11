Как Кейдж решил играть “оружейного барона” под дулом автомата

Картина Эндрю Никколы “Оружейный барон” увидела свет в 2005 году. Главную роль – торговца оружием Юрия Орлова – сыграл голливудский актер Николас Кейдж. И по словам самого артиста, он получил ее под дулом автомата Калашникова. Как это произошло? Читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Оружейный барон" Кадр из фильма "Оружейный барон"

В основу сценария легла история эмигранта Виктора Бута. Он вырос в Душанбе, а в 1987 году оказался в Африке – переводчиком в составе контингента ООН. Там Виктор и начал свою карьеру торговца оружием. В 2008 году Бута арестовали в отеле Бангкока и передали американским властям. Однако по сюжету Эндрю Никколы, торговец оружием Юрий Орлов большую часть жизни провел в США. Там его и будет искать агент Интерпола Джек Валентайн (Итан Хоук).

Для съемок фильма по требованию режиссера купили три тысячи настоящих автоматов Калашникова. Дело в том, что бюджет картины был не самым небольшим. По этой причине съемки перенесли из США в Южную Африку. Также выяснилось, что приобрести настоящее оружие будет дешевле, чем бутафорское. Никкола сперва хотел продать автоматы после съемок, однако сделать это так и не удалось. В поздних интервью режиссер рассказывал, что впоследствии оружие пришлось разрезать пополам – иначе оно могло легко попасть “не в те руки”.

С купленными автоматами звезда картины, Николас Кейдж, столкнулся еще до съемок в офисе режиссера, о чем актер вспоминал в интервью “Известиям”:

“Он (Эндрю Никкола – прим.ред.) рассказывал мне о своем фильме и показывал фотографии. Неожиданно он встал, взял в руки автомат, приставил его к моей голове и говорит: "Так ты будешь играть в моем фильме или нет?!"