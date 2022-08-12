Магистр белой магии с кучей оружия дома: факты об Андрее Соколове

13 августа актеру и режиссеру Андрею Соколову исполняется 60 лет. Сегодня он богатый, успешный, влиятельный и по-прежнему красивый мужчина. Личную жизнь тщательно скрывает, поэтому о народном артисте продолжают грезить миллионы женщин. Ностальгирует по молодости и комсомольскому прошлому. «Экпресс газета» решила собрать несколько любопытных фактов о юбиляре.

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Андрей появился на свет в Москве в семье инженеров. Родители развелись, когда он был еще маленьким. Мама одна тянула сына. Жили скромно в бабушкином доме с туалетом на улице.

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Соколов - самый дипломированный актер нашего кино. У него аж четыре корочки о высшем образовании. Окончил МАТИ (инженер), Щуку (актерский факультет), Институт иностранных языков (переводчик), Высшие режиссерские курсы (режиссер игрового кино и педагог). А по первой специальности он сантехник (эту профессию освоил в учебно-производственном комплексе). На первую серьезную зарплату купил маме стиральную машину.

Андрей рано получил водительские права и быстро обзавелся собственной машиной. Он уверяет, что на жигуленок ярко-желтого, канареечного, цвета начал зарабатывать еще в 14 лет на БАМе - комсомольской стройке всесоюзного значения. Сейчас спускает гонорары на коллекционирование раритетных авто. В его гараже имеется, например, уникальный «Урал» 1954 года выпуска. Первым владельцем машины был личный военный курьер Сталина.

Мог породниться с дочерью Евгения Евстигнеева - Марией Селянской. Романтические отношения у них случились на дебютном фильме Соколова «Она с метлой, он в черной шляпе». Но предпочел отношения с неизвестными дамами.

Наш герой первым из отечественных актеров снялся в весьма откровенной постельной сцене в фильме Василия Пичула «Маленькая Вера». После премьеры его стали преследовать многочисленные фанатки. Актер оказался так напуган фанатским вниманием, что быстро обзавелся оружием. А впоследствии стал страстным охотником. Его первая жена Евгения Гусева рассказывала, что в «квартире Соколова - арсенал оружия, и даже граната».

Соколов - магистр белой магии. К любви к потустороннему его приобщила знаменитый целитель Джуна. Андрей обращался к ней за помощью, когда страдал депрессией.

Несмотря на то что любит дьявольское число 13, которое приносит ему удачу, убежден, что его жизнь до 33 лет охранял ангел. Однажды внутренний голос подсказал артисту не лететь на самолете, который упал и разбился. В другой раз с приятелем выжил в тайге. Целую неделю друзья скитались по бескрайним просторам российских лесов, добывали себе пищу и грелись у костра, а потом случайно набрели на людей.

Он владелец двух фирм - юридической и туристической. Профессию юриста освоил в процессе работы над сериалом «Адвокат».