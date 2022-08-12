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1 час назад

Звезда Marvel Татьяна Маслани тайно вышла замуж

Газета.Ru

36-летняя звезда сериала «Женщина-Халк: Адвокат» Татьяна Маслани сыграла тайную свадьбу, сообщает Just Jared.

Звезда Marvel Татьяна Маслани тайно вышла замуж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса вышла замуж за своего возлюбленного, 45-летнего актера Брендана Хайнса, наиболее известного своими ролями в сериалах «Обмани меня», «Скандал», «Лок и ключ».

О тайной свадебной церемонии Маслани рассказала в эфире вечернего развлекательного шоу Стивена Кольбера.

«У меня есть для тебя грандиозная новость — я вышла замуж. Только мы пока никому об этом не говорили, и ты тоже сохрани наш секрет», — пошутила в эфире актриса.

Впервые влюбленные стали появляться на публике вместе в апреле 2022 года, но поклонники Маслани заговорили о ее романе с Хайнсом еще в декабре 2020 года. До этого на протяжении почти 10 лет звезда встречалась с валлийским актером Томом Калленом.

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