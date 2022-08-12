Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Овдовевший актер "Миллиардов" Льюис объявил о паузе в карьере ради воспитания детей

Газета.Ru

51-летний Дэмиэн Льюис анонсировал перерыв в карьере, сообщает Daily Mail.

Овдовевший актер "Миллиардов" объявил о паузе в карьере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда сериалов «Родина» и «Миллиарды» намерен посвятить больше времени воспитанию детей: 15-летней дочери Манон и 14-летнему сыну Гулливеру. Наследники родились в браке актера со звездой «Гарри Поттера» и «Острых козырьков» Хелен Маккрори, которая скончалась от рака молочной железы 16 апреля 2021 года. Актриса не рассказывала о своей болезни публично, продолжая активно сниматься на телевидении.

Овдовевший Льюис после завершения нескольких проектов намерен взять паузу в карьере, чтобы проводить больше времени с семьей.

«Он потрясающий отец и умудряется совмещать родительство с насыщенной актерской карьерой. Но сейчас ему хочется побыть с близкими», — заявил источник из окружения Льюиса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители