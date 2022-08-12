Овдовевший актер "Миллиардов" объявил о паузе в карьере

Звезда сериалов «Родина» и «Миллиарды» намерен посвятить больше времени воспитанию детей: 15-летней дочери Манон и 14-летнему сыну Гулливеру. Наследники родились в браке актера со звездой «Гарри Поттера» и «Острых козырьков» Хелен Маккрори, которая скончалась от рака молочной железы 16 апреля 2021 года. Актриса не рассказывала о своей болезни публично, продолжая активно сниматься на телевидении.