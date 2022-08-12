Овдовевший актер "Миллиардов" объявил о паузе в карьере

51-летний Дэмиэн Льюис анонсировал перерыв в карьере, сообщает Daily Mail.
Звезда сериалов «Родина» и «Миллиарды» намерен посвятить больше времени воспитанию детей: 15-летней дочери Манон и 14-летнему сыну Гулливеру. Наследники родились в браке актера со звездой «Гарри Поттера» и «Острых козырьков» Хелен Маккрори, которая скончалась от рака молочной железы 16 апреля 2021 года. Актриса не рассказывала о своей болезни публично, продолжая активно сниматься на телевидении.
Овдовевший Льюис после завершения нескольких проектов намерен взять паузу в карьере, чтобы проводить больше времени с семьей.
«Он потрясающий отец и умудряется совмещать родительство с насыщенной актерской карьерой. Но сейчас ему хочется побыть с близкими», — заявил источник из окружения Льюиса.