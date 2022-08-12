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2 часа назад

Оскар Айзек назвал условие для возвращения в «Звездные войны»

Inc-News

Американский актер Оскар Айзек неожиданно изменил свое отношение к сериалу «Звездные войны», в которых играл пилота Сопротивления По Дэмерона в седьмом, восьмом и девятом сезонах.

Оскар Айзек назвал условие для возвращения в «Звездные войны»
Фото: Inc-NewsInc-News

Позднее артист завил, что больше не готов быть задействованным в этом проекте, поскольку он отнимает слишком много времени сил.

По словам актера, съемки в «Звездных войнах» не позволяли не только работать в других проектах, но и даже проводить выходные с семьей и детьми.

Но прошло какое-то время и Айзек заговорил немного по-другому.

«В целом я открыт для предложений по «Звездным войнам». Но это должна быть такая история, от которой дух захватывает, и такой режиссер, который точно сделает шедевр», - пояснил актер, имея в виду новые сезоны сериала.

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