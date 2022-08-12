Оскар Айзек назвал условие для возвращения в «Звездные войны»

Американский актер Оскар Айзек неожиданно изменил свое отношение к сериалу «Звездные войны», в которых играл пилота Сопротивления По Дэмерона в седьмом, восьмом и девятом сезонах.
Позднее артист завил, что больше не готов быть задействованным в этом проекте, поскольку он отнимает слишком много времени сил.
По словам актера, съемки в «Звездных войнах» не позволяли не только работать в других проектах, но и даже проводить выходные с семьей и детьми.
Но прошло какое-то время и Айзек заговорил немного по-другому.
«В целом я открыт для предложений по «Звездным войнам». Но это должна быть такая история, от которой дух захватывает, и такой режиссер, который точно сделает шедевр», - пояснил актер, имея в виду новые сезоны сериала.