Оскар Айзек назвал условие для возвращения в «Звездные войны»

Американский актер Оскар Айзек неожиданно изменил свое отношение к сериалу «Звездные войны», в которых играл пилота Сопротивления По Дэмерона в седьмом, восьмом и девятом сезонах.

Фото: Inc-News Inc-News

Позднее артист завил, что больше не готов быть задействованным в этом проекте, поскольку он отнимает слишком много времени сил.

По словам актера, съемки в «Звездных войнах» не позволяли не только работать в других проектах, но и даже проводить выходные с семьей и детьми.

Но прошло какое-то время и Айзек заговорил немного по-другому.