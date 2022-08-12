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2 часа назад

Марк Руффало: «Звёздные войны» похожи друг на друга. Фильмы Marvel — совсем другое дело

Чемпионат.com

Недавно создатель «Остаться в живых» и «Хранителей» Дэймон Линделоф заявил, что Marvel стоит выпускать поменьше фильмов, ведь в таком случае каждый новый релиз будет восприниматься как небольшой праздник. Его слова косвенно подтверждает недавнее исследование, согласно которому жители США начинают уставать от супергероев.

Марк Руффало: «Звёздные войны» похожи друг на друга
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Однако Марк Руффало, исполнитель роли Халка в киновселенной Кевина Файги, не видит в частом выходе фильмов о супергероях ничего плохого. По его словам, студия позволяет режиссёрам по-разному показывать своих героев, поэтому ленты получаются разноплановыми.

Я не беспокоюсь об этом. Я понимаю, что сейчас популярно что-то одно, в другое время — нечто кардинально иное. Но что у Marvel хорошо получается – так это то, что, как и в случае с комиксами, они позволяют режиссёру или актёру показать героя в своём стиле.

Актёр сравнил кинокомиксы со «Звёздными войнами». По мнению Руффало, новые фильмы во вселенной Star Wars получаются однотипными, в то время как фильмы Marvel кардинально отличаются друг от друга.

Если посмотреть на «Звёздные войны», то вы, по сути, смотрите один и тот же фильм. Возможно, в нём есть щепотка юмора. Там может быть немного другая анимация. Но герои при этом находятся в одном и том же мире. При просмотре фильмов Marvel возникает совершенно другое чувство.

С высказыванием артиста трудно не согласиться — с недавних пор у Marvel действительно получаются разноплановые картины для разной аудитории. Ближайшим релизом станет сериал «Женщина-Халк: Адвокат», в котором Руффало сыграл одну из главных ролей. Шоу стартует 18 августа.

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