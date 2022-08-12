Марк Руффало: «Звёздные войны» похожи друг на друга

Я не беспокоюсь об этом. Я понимаю, что сейчас популярно что-то одно, в другое время — нечто кардинально иное. Но что у Marvel хорошо получается – так это то, что, как и в случае с комиксами, они позволяют режиссёру или актёру показать героя в своём стиле.