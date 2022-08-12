Советские знаменитости, которые уехали из страны и не вернулись

В СССР случаи эмиграции и даже побегов из страны были нередки. Не зря же многих артистов, музыкантов и художников в заграничные поездки вообще не пускали. Таланты были нужны родине! Тем, кто все-таки решался ее покинуть, правда, не мешали. Вот только назад уже не ждали. Рассказываем, кто из советских знаменитостей, уехав однажды, так и не вернулся в родные пенаты.

Фото: Super.ru Super.ru

Савелий Крамаров

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Одно время фильмы с Крамаровым крутились по всем каналам СССР. Да что говорить, и сейчас ни один Новый год не обходится без «Джентльменов удачи» и «Иван Васильевич меняет профессию». А вот сразу после внезапного актерского успеха карьера Савелия резко пошла на спад. Предлагать роли режиссеры перестали практически в одночасье — сразу после того, как дядя знаменитости эмигрировал из СССР в Израиль, а всем вокруг стало известно, что сам актер занимается йогой и увлечен религиозными течениями. То есть тем, что в Союзе не шибко уважалось.

Поняв, что работы на родине можно не дождаться, Крамаров написал письмо американскому президенту Рональду Рейгану: «Зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха. Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный и питаемся мы по-разному, но мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности…». Думаете, актеру не ответили? Зря. Его обращение даже зачитали в эфире «Голоса Америки». В 1981 году он эмигрировал за океан, там сумел достичь высот в кинематографе. Доказательство — купленный на гонорары от съемок дом в Калифорнии и членство в Гильдии киноактеров США. Там же, в Сан-Франциско, Савелий умер в 60 лет от инсульта, вызванного осложнениями после химиотерапии, — полгода актер боролся с раком сигмовидной кишки.

Галина Логинова

Актриса, которую в наши дни больше знают как маму Милы Йовович, делала неплохую карьеру в СССР. Например, она снималась в известном фильме «Тени исчезают в полдень» и телепроекте «Много шума и ничего». Неизвестно, насколько бы популярной Галина стала в Союзе, если бы не вышла замуж за югослава Богдана Йововича. От него Логинова родила дочь Милу, а после все втроем уехали сначала в Лондон, потом в Сакраменто и далее в Лос-Анджелес. Там, конечно, советскую актрису не ждали, поэтому ставку Галина сделала на дочь. Во многом успех Милы — заслуга амбициозной мамы.

Эрнст Неизвестный

У скульптора Неизвестного в СССР была общая для всех творческих людей проблема: следовать нужным руководству страны правилам как-то не хотелось. Да и не получалось. С непониманием власть имущих Эрнст столкнулся еще в институте, а потом сам Хрущев нелестно отозвался о работах молодого художника. Это-то и стало последней каплей — в 1970-х скульптор уехал из страны. Сначала он несколько лет провел в Израиле, потом отправился в Швейцарию, оттуда — в США, где работал много лет в Нью-Йорке, обустроил студию, преподавал в престижнейшем Колумбийском университете. В 1990-е Неизвестный все-таки вновь сдружился с Россией и стал советником Ельцина, а в 2000 году получил из рук Владимира Путина орден Почета.

Вероника Круглова

Певица, которую в 60-70-е годы знал каждый советский человек. В то время Вероника была замужем за подающим надежды музыкантом Иосифом Кобзоном, потом за Вадимом Мулерманом. До сих пор хиты Кругловой вроде «Топ-топ, топает малыш» и «Ничего не вижу, ничего не слышу» помнят и знают в нашей стране. А уехать отсюда артистке пришлось из-за невостребованности. В 1980-е популярностью стали пользоваться иные жанры, для старой гвардии не находилось мест в концертах и ТВ-программах. В надежде на светлое будущее Вероника отправилась по примеру многих друзей в США. Там она окончательно завершила музыкальную карьеру. Сейчас певица живет в Сан-Франциско.

Сергей Довлатов

Простые, едкие и смешные истории Довлатова поглощаются одна за другой, стоит только начать. В книгах писателя себя узнают почти все выходцы из Советского Союза — ну а как иначе! Ведь он писал о себе и всем, что видел вокруг. Зная, что свободно выражать мысли на родине не выйдет, Довлатов разработал четкий план эмиграции: cначала отправил в США жену и дочь, сам поехал в Вену, а оттуда махнул за океан, где семья воссоединилась. В итоге надежды писателя оправдались: печатать его начали даже американские журналы, в родном СССР тиражи с каждым годом только увеличивались.

Михаил Барышников

С именем танцовщика связана, пожалуй, самая громкая история побега из Союза: тогда это был не просто отъезд, а буквально провокация для КГБ. Дело было так: 26-летний Барышников в составе труппы Мариинского театра отправился на гастроли в Канаду, где встретился с давним другом Александром Минцем. Тот передал ему приглашение присоединиться к Американскому театру балета. И помог убежать в США, конечно.

Там Михаил сначала был рядовым артистом, потом стал руководителем, подружился с Иосифом Бродским в Нью-Йорке, открыл с ним до сих пор работающий ресторан «Русский самовар», снялся в главном сериале 90-х «Секс в большом городе» и открыл свой культурный центр. Короче, стал звездой. И остается ей до сих пор. В Россию и другие страны СНГ, ранее входящие в состав СССР, Барышников так ни разу и не приехал.

Иосиф Бродский

Партнер Барышникова по ресторанному бизнесу уехал из СССР не по собственной воле — поэта вежливо «попросили». Власти поставили Иосифу ультиматум: эмиграция или допросы и суды. После отъезда поэта советская власть не разрешала Бродскому приехать назад для встречи с родителями, а родителям — выехать из страны. Такая разлука с семьей стала для Бродского трагедией, с которой он не смог справиться до конца своих дней. В Штатах он, как и многие интеллектуальные эмигранты, пытался заново строить жизнь: занимался преподаванием, переводами и творчеством. Но, в отличие от большинства советских невозвращенцев, связи с родиной не обрывал и иногда даже соглашался на интервью с русскоязычными журналистами.

Александр Годунов

Товарищ Михаила Барышникова по Рижскому хореографическому училищу отправился вслед за ним в США, но через пять лет, поскольку был невыездным. И пока все артисты Большого театра катались в командировки, Годунов танцевал только на московской сцене. Зато в главных партиях лучших балетов: «Лебедином озере», «Дон Кихоте», «Спартаке», «Анне Карениной», «Жизели» и «Иване Грозном». Почти везде — в дуэте с Майей Плисецкой. О желании Александра обрести свободу знали все.

Мечта сбылась в 1979 году, когда Годунова отпустили на гастроли в США. Одним ранним утром артист вышел из гостиницы и проследовал на тайную квартиру, где его ждал Иосиф Бродский, не сообщив о своих планах даже жене Любови Власовой. На пару с Еленой Чернышовой, главным балетмейстером Американского театра балета, они тщательно спланировали исчезновение Годунова. Любовь так и не решилась покинуть родину и улететь вслед за мужем — развод им дали через три года.

Американская карьера Годунова сложилась не так удачно, как могла бы: cначала танцора полгода не выпускали на сцену, из-за чего он начал пить и терять форму. Потом он толком не смог самореализоваться в театре и очень из-за этого переживал. Правда, его красоту сразу оценили многие влиятельные дамы того времени, в частности Жаклин Кеннеди. В итоге Александр основал свою труппу и начал успешно гастролировать по миру. В одной из таких поездок он познакомился с Жаклин Бессет и начал все чаще появляться в кино — среди голливудских режиссеров русская внешность атлета была нарасхват.