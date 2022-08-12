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33 минуты назад

Актриса Энн Хеч скончалась после автокатастрофы

Вечерняя Москва

Актриса Энн Хеч ушли из жизни после смертельной аварии в районе Мар-Виста в Лос-Анджелесе. Ей было 53 года. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщило издание Huffington Post.

Актриса Энн Хеч скончалась после автокатастрофы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— У Энн было большое сердце, и она вдохновляла всех, кого встречала в жизни. Для нее было важно не только реализовывать свой талант, но и распространять в мире добро, принятие и любовь. Ее будут помнить за храбрость и честность, и нам будет очень не хватать ее света, — сказали ее близкие.

По данным издания, после аварии актриса впала в кому. Медики диагностировали сильную травму мозга и шансов выжить оставалось мало. Ее семья приняла решение отключить актрису от системы жизнеобеспечения.

У Хеч осталось двое сыновей: двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас. Согласно желанию актрисы, ее органы будут переданы на нужды донорства, передает РБК.

Энн Хеч родилась 25 мая 1969 года. Особую известность ей придали роли в таких фильмах, как «Другой мир», «Супермен: Судный день», «Бабник» и «Бастион». Кроме того, за свою карьеру она получила премию «Эмми» и «Lucy Award».

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