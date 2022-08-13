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7 минут назад

Звезда "Тора" Крис Хемсворт снялся в ванне с попугаем на голове

Газета.Ru

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный ролью Тора в киновселенной Marvel, снялся в ванне с попугаем на голове. Соответствующий снимок опубликовала в социальных сетях его супруга, испанская актриса и модель Эльза Патаки.

Звезда "Тора" снялся в ванне с попугаем на голове
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эльза Патаки выложила в личном блоге серию фотографий с Крисом Хемсвортом по случаю его 39-летия. На одном из опубликованных кадров актер предстал в ванне с попугаем на голове, на втором — в окружении их детей, на третьем — вместе с супругой на съемках фильма "Тор: Любовь и гром".

"С днем рождения, мой любимый дрессировщик попугаев, дрессировщик детей и укротитель жен. Нет ничего, что тебе не под силу. Мы любим тебя до луны и обратно",

— говорится в подписи к снимкам.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки поженились в 2010 году после десяти месяцев отношений. В 2012-м у супругов родилась дочь Индия, а в 2014-м на свет появились близнецы Тристан и Саша.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Эмма Уотсон снялась в рекламе нового аромата Prada.

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