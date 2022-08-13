Звезда «Пацанов» Карл Урбан хочет вернуться к роли Судьи Дредда

До знаковой роли Билли Бутчера в «Пацанах» Карл Урбан запомнился зрителям в основном второстепенными ролями в блокбастерах вроде «Властелина колец» (Эомер) и «Звёздный путь» (доктор Леонард Маккой). Но самой главной ролью актёра можно назвать «Судью Дредда», в котором Урбан перевоплотился в универсального полицейского и вершил правосудие в далёком будущем.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Фильм вышел в 2012 году и жёстко провалился, собрав в мировом прокате всего лишь $ 41 млн при бюджете в $ 50 млн. Однако актёр вспоминает съёмки с теплотой и с удовольствием бы вернулся к роли Судьи Дредда.

Конечно, мне было бы интересно вернуться к этому персонажу. Там очень много материала, который создали Джон Вагнер и другие писатели на протяжении многих лет. На самом деле я был бы рад увидеть этого персонажа на экране, даже если бы его сыграл другой актёр. Было бы здорово увидеть экранизацию этих историй.