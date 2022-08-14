Дапкунайте зарабатывала за съемочный день в России 5 тысяч евро

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте много лет снималасьдля российского кино и выступала в местных театрах. Артистка завоевала симпатию зрителя еще во времена СССР, благодаря чему обеспечила себе многочисленные контракты не только в кинематографе, но и в рекламе.

За съемочный день в Москве, как сообщает «Комсомольская правда», Дапкунайте зарабатывала порядка 320 тысяч рублей. Однако в феврале артистка отказалась от карьеры в России и уехала в Брюссель. За границей желающих смотреть на выступления Ингеборги оказалось не так много. Так, на ее спектакль собралось лишь 25 человек, хотя зал вмещает 192. Билеты стоят от 11 900 до 31 300 рублей.