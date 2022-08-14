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1 час назад

Ингеборга Дапкунайте зарабатывала за съемочный день в России 5 тысяч евро

Слово и Дело

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте много лет снималасьдля российского кино и выступала в местных театрах. Артистка завоевала симпатию зрителя еще во времена СССР, благодаря чему обеспечила себе многочисленные контракты не только в кинематографе, но и в рекламе.

Дапкунайте зарабатывала за съемочный день в России 5 тысяч евро
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

За съемочный день в Москве, как сообщает «Комсомольская правда», Дапкунайте зарабатывала порядка 320 тысяч рублей. Однако в феврале артистка отказалась от карьеры в России и уехала в Брюссель. За границей желающих смотреть на выступления Ингеборги оказалось не так много. Так, на ее спектакль собралось лишь 25 человек, хотя зал вмещает 192. Билеты стоят от 11 900 до 31 300 рублей.

Однако на ухудшение материального состояния артистка нежалуется. Дапкунайте заработала достаточно за годы карьеры, вдобавок ей помогает отец пятилетнего сына.

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