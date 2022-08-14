Куэлли и Вишванатан снимутся в режиссерском дебют Коэна

Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан снимутся в режиссерском дебюте Итана Коэна. Большую часть своей профессиональной жизни 64-летний кинематографист провел со старшим братом Джоэлом.

Фото: Inc-News Inc-News

Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан подписались на съемки в новом фильме Итана Коэна. Производство он планирует начать уже этой осенью. Детали сюжета пока неизвестны. Но по данным Deadline, сценарий Коэн-младший напишет с женой Тришей Кук.

Исполнительниц на главные роли режиссер подбирал в течение нескольких месяцев, отсмотрев не один десяток молодых актрис. Наконец, в последние недели был составлен короткий список участниц и проведены необходимые скрин-тесты. По словам очевидцев, результаты Куэлли и Вишванатан, вряд ли, кто сможет превзойти. Поэтому Итан решил остановить свой выбор именно на них.