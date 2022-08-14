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24 минуты назад

Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан снимутся в режиссёрском дебюте Итана Коэна

Inc-News

Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан снимутся в режиссерском дебюте Итана Коэна. Большую часть своей профессиональной жизни 64-летний кинематографист провел со старшим братом Джоэлом.

Куэлли и Вишванатан снимутся в режиссерском дебют Коэна
Фото: Inc-NewsInc-News

Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан подписались на съемки в новом фильме Итана Коэна. Производство он планирует начать уже этой осенью. Детали сюжета пока неизвестны. Но по данным Deadline, сценарий Коэн-младший напишет с женой Тришей Кук.

Исполнительниц на главные роли режиссер подбирал в течение нескольких месяцев, отсмотрев не один десяток молодых актрис. Наконец, в последние недели был составлен короткий список участниц и проведены необходимые скрин-тесты. По словам очевидцев, результаты Куэлли и Вишванатан, вряд ли, кто сможет превзойти. Поэтому Итан решил остановить свой выбор именно на них.

Братья Коэны – обладатели четырех «Оскаров», большую часть своих фильмов они не только поставили, но и написали к ним сценарии. В числе их выдающихся работ «Большой Лебовски» (1998), «Старикам тут не место» (2007), «После прочтения сжечь» (2008) и др. Режиссерский дебют старшего брата, Джоэла, картина по пьесе Шекспира - «Макбет» - вышла в прокат в декабре 2021-го года. И вот теперь для автономной работы на съемочной площадке созрел и младший брат, Итан Коэн.

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