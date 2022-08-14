Как Мерьем Узерли попала в «Великолепный век»

«Мы объездили всю Турцию, потом всю Европу, попробовали многих, но никто не подходил. Потом кто-то нам показал фото некой Мерьем Узерли, проживающей в Германии. Мы позвонили ей, назначили встречу в кафе, потом познакомились и поняли – она то, что нам надо. И хотя она тогда ни слова не знала по-турецки, решение уже созрело само собой».