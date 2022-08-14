Как Мерьем Узерли попала в «Великолепный век»

Мерьем Узерли попала в «Великолепный век» после случайного свидания в кафе. Подходящую на роль Хюррем актрису создатели сериала искали более полугода.
Это сегодня турецкий сериал «Великолепный век» невозможно представить без Мерьем Узерли. А когда-то об ее участии в проекте не шло и речи.Продюсер популярного турецкого сериала Великолепный век» Тимур Савджи вспомнил, как он с помощниками искал подходящую на роль Хюррем актрису.
«Мы объездили всю Турцию, потом всю Европу, попробовали многих, но никто не подходил. Потом кто-то нам показал фото некой Мерьем Узерли, проживающей в Германии. Мы позвонили ей, назначили встречу в кафе, потом познакомились и поняли – она то, что нам надо. И хотя она тогда ни слова не знала по-турецки, решение уже созрело само собой».
По словам продюсера, так бывает в их работе, что ищешь подходящих актрис по всему континенту, а потом назначаешь практически случайное свидание в кафе незнакомой девушке, и это свидание оказывается судьбоносным.