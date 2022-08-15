Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Генри Кавилл вернулся на съёмки «Ведьмака» после заражения коронавирусом

Чемпионат.comиещё 2

Спустя две недели после заражения Генри Кавилл вернулся на съёмки третьего сезона «Ведьмака», которые продолжались без титульного актёра, поскольку сам он находился на карантине (на котором он обновлял охлаждение у своего ПК).

Генри Кавилл вернулся на съёмки «Ведьмака» после коронавируса
Фото: ЧемпионатЧемпионат

В конце июля съёмки сериала остановили полностью, но уже через пару дней команда продолжила работу над сценами без участия Геральта.

Внештатная ситуация отложила окончания съёмок сезона, которые теперь должны закончиться к середины сентября.

У третьего сезона «Ведьмака» нет даже примерной даты выхода, но, скорее всего, премьера состоится осенью 2023 года. Обычно на постпродакшен такого большого сериала уходит примерно год. И вряд ли Netflix сейчас решит торопиться события.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители