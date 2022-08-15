Генри Кавилл вернулся на съёмки «Ведьмака» после коронавируса

Спустя две недели после заражения Генри Кавилл вернулся на съёмки третьего сезона «Ведьмака», которые продолжались без титульного актёра, поскольку сам он находился на карантине (на котором он обновлял охлаждение у своего ПК).

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В конце июля съёмки сериала остановили полностью, но уже через пару дней команда продолжила работу над сценами без участия Геральта.

Внештатная ситуация отложила окончания съёмок сезона, которые теперь должны закончиться к середины сентября.