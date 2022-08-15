Актриса "Другого мира" умерла в возрасте 49 лет

Умерла актрича Робин Григгс, известная своими ролями в сериалах «Другой мир» и «Одна жизнь, чтобы жить». Ей было 49.

Фото: Газета.ру Газета.ру

О смерти актрисы было объявлено на ее странице в социальной сети, об этом пишет The Hollywood reporter.

Она боролась с раком шейки матки и открыто рассказывала о своих проблемах со здоровьем в социальных сетях, а в прошлом месяце Григгс опубликовала сообщение о том, что у нее диагностировали четыре новых опухоли.

Григгс дебютировала в роли Стефани Хобарт в сериале «Одна жизнь, чтобы жить» в апреле 1991 года и появилась в шести эпизодах. В 1993 году она начала играть Мэгги Кори в «Другом мире», роль, которую она играла в течение двух лет.

Артистка родилась 30 апреля 1973 года в Танханноке, штат Пенсильвания. Она начала свою карьеру в детских театральных постановках, прежде чем появилась в программе Nickelodeon Rated K, которая шла с 1986 по 1988 год и в которой молодые люди рецензировали фильмы.

После сериалов Григгс снялась в таких жанровых фильмах, как «Тяжелые травмы» (2003), «Мертвые клоуны» (2004), «Отсутствие света» (2006) и «Адская неделя» (2010).

Согласно ее сообщениям в социальных сетях, в 2020 году у Григгс был диагностирован эндоцервикальный адено-рак четвертой стадии, и всего за несколько дней до смерти она попала в хоспис.

«Я люблю смеяться — это мой способ справляться с трудностями, поэтому я постаралась найти что-то смешное для размышлений», — сказала она в прошлогоднем интервью о борьбе с раком во время пандемии.