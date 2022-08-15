Джонни Депп возвращается к режиссуре и поставит байопик про итальянского художника Амедео Модильяни.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Это будет вторая лента знаменитого актёра в амплуа постановщика — его дебют «Храбрец», где он сыграл с Марлоном Брандо, появился на экранах в 1997 году. Продюсером новой ленты выступит Аль Пачино.

История основана на пьесе, за адаптацию сценария отвечают авторы сюжета картин «Обещание» и «В электрическом тумане». Действие истории развернётся в течение 48 часов в Париже в 1916 году — на тот момент художник считает себя неудачником, но скоро его жизни предстоит совершить крутой оборот.

По данным СМИ, производство ленты стартует в Европе весной 2023 года, а скоро и сообщат о кастинге картины. Сам Депп сейчас занят на исторической ленте французского режиссёра Майвенн, где он исполняет роль короля Людовика XV — это первая лента артиста за три года.