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1 час назад

Джонни Депп возвращается к режиссуре — через&nbsp;25 лет после «Храбреца»

Игромания.ру

Джонни Депп возвращается к режиссуре и поставит байопик про итальянского художника Амедео Модильяни.

Джонни Депп возвращается к режиссуре
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Это будет вторая лента знаменитого актёра в амплуа постановщика — его дебют «Храбрец», где он сыграл с Марлоном Брандо, появился на экранах в 1997 году. Продюсером новой ленты выступит Аль Пачино.

История основана на пьесе, за адаптацию сценария отвечают авторы сюжета картин «Обещание» и «В электрическом тумане». Действие истории развернётся в течение 48 часов в Париже в 1916 году — на тот момент художник считает себя неудачником, но скоро его жизни предстоит совершить крутой оборот.

По данным СМИ, производство ленты стартует в Европе весной 2023 года, а скоро и сообщат о кастинге картины. Сам Депп сейчас занят на исторической ленте французского режиссёра Майвенн, где он исполняет роль короля Людовика XV — это первая лента артиста за три года.

Текущий перерыв в карьере был вызван скандалами и судом с Эмбер Хёрд, который Депп в итоге выиграл.

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