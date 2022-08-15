Школа не для всех: звезды, оставшиеся без среднего образования

Дни, проведённые в школе, формируют наше будущее. Но это не всегда справедливо для знаменитостей. Прославились ли они в юном возрасте или позже, благодаря сознательному выбору, герои этого обзора так и не смогли или не захотели получить среднее образование.

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Леонардо Ди Каприо

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Звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» (2013) покинул лос-анджелесскую школу после 9-го класса, чтобы вместо этого изучать искусство драмы в местном театральном центре. Тяжёлый труд был вознаграждён, когда Лео получил «Оскара» как лучший исполнитель главной роли в фильме «Выживший» (2015), до этого став одним из самых известных киноактёров мира.

Райан Гослинг

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Перед тем, как стать актёром в диснеевском «Клубе Микки Мауса», Гослинг посещал государственную среднюю школу имени Лестера Б. Пирсона в Канаде. Ушёл он из неё в 17 лет. Тогда как стандартный срок обучения в США и Канаде продолжается до достижения детьми 18-и лет.

Гарри Стайлс

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После прослушивания в 2010-м году в британское певческое телешоу «X-Factor» в возрасте 16-и лет и присоединения к группе One Direction, жизнь Гарри уже никогда не вернулась в прежнее течение. Даже несмотря на то, что его музыкальный коллектив, в итоге, так и не победил в конкурсе, карьера Стайлса получила международное продолжение и, естественно, привела его к решению уйти из школы.

Кэмерон Диаз

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Звезда фильма «Ангелы Чарли» (2000) начала работать моделью в 16 лет и по этой причине в школу уже больше не возвращалась. Затем Диаз получила свою кинороль-прорыв в комедии 1994-го года «Маска» вместе с Джимом Керри. С тех пор она не раз появлялась в голливудских блокбастерах.

Жизель Бундхен

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Будущей манекенщице, участнице показов Victoria’s Secret, было всего 14 лет, когда её обнаружил модельный агент в торговом центре в бразильском Сан-Паулу. В итоге, девчушке пришлось оставить школу ради карьеры в фэшен-индустрии. Даже после ухода с подиума она остаётся востребованной. Кроме того, Жизель попробовала себя и на актёрском поприще, снявшись в таких фильмах, как «Нью-Йоркское такси» (2004) и «Дьявол носит Prada» (2006).

Дрю Бэрримор

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Карьера Бэрримор началась в детстве, когда она в 7 лет снялась в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» (1982). После этого вопрос, что выбрать – школу или профессию, перед ней не стоял. Она была слишком занята, чтобы вернуться за парту.

Дженнифер Лоуренс

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Участница «Голодных игр» (2012) завершила формальное обучение в 14 лет, когда покинула среднюю школу. В одном из интервью она пояснила:

«Я не окончила школу и технически не имею аттестата. Но я занималась самообразованием».

Джонни Депп

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Будущей звезде «Пиратов Карибского моря» было 16 лет, когда он ушёл из школы, получив благословение своего учителя на то, чтобы начать карьеру рок-музыканта. По иронии судьбы актёрская игра стала его «планом B», сделав в конце концов имя Деппа одним из самых громких в Голливуде.

Хиллари Суонк

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Исполнительница главной роли в фильме «Малышка на миллион долларов» (2004) тоже покинула школу в 16, но позже, по её словам, пожалела об этом.

«Я не горжусь тем, что выбыла из старших классов. Я не горжусь тем, что случилось. Но оно случилось. Думаю, школа, действительно, очень, очень важна. И у нас есть проблемы с образованием в этой стране, и это позор. Это позор для любого ребёнка, кто чувствует безнадёжность относительно своего будущего», - отметила актриса.

Дэниэл Рэдклифф

Inc-News