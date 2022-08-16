Эзра Миллер принес публичные извинения

Американский актер и музыкант, звезда фильма «Флэш» Эзра Мииллер принес публичные извинения за свое скандальное поведение, кражи со взломом, домогательства и нападения. Об этом сообщает Variety.

Артист прервал молчание после серии скандальных инцидентов и поведал, что испытывает проблемы с психикой, которыми собирается заняться. Миллер добавил, что совершенные им действия были связаны именно с его нестабильным состоянием, но сейчас он готов сделать все необходимое, чтобы вернуться к нормальной жизни.