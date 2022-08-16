Самый известный стиляга страны: интервью с Антоном Шагиным

Антона Шагина зрители знают по картинам и сериалам «Стиляги», «Бесы», «Поцелуй сквозь стену», «Конёк-Горбунок» и многим другим. Известный актёр рассказал нашей газете о важных в его жизни местах на западе Москвы.

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

СВОЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД

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– Антон, наша память часто «привязывает» важные жизненные события к определённым локациям. С какими местами на западе нашей столицы связаны лучшие воспоминания вашей жизни?

– Я снимался на «Мосфильме» в картине режиссёра Валерия Тодоровского по сценарию Юрия Короткова «Стиляги». Как сейчас помню, был съёмочный день 15 сентября 2007 года. Мне сообщили, что моя жена родила! В этот день я шёл по киностудии «Мосфильм» и кричал, что у меня родился сын. Вот такие у меня счастливые воспоминания – о рождении нашего Матвея и о «Мосфильме». Плюс в «Стилягах» была первая моя главная роль в кино – комсомольца Мэлза Бирюкова, обычного советского парня, влюбившегося в девушку Пользу из «стиляг», считай, его «идейных врагов». Картина эта – знаковая в моей жизни.

– Какие ещё важные картины с вашим участием снимались на всемирно знаменитой киностудии в Раменках?

– Множество. Например, именно на «Мосфильме» наш гениальный режиссёр Владимир Хотиненко снимал сериал «Бесы» по роману Достоевского. Я играл там Петра Верховенского, главного идейного вдохновителя революционной ячейки. В этой картине собран прекрасный актёрский состав, как и всегда у Хотиненко, – Сергей Маковецкий, Игорь Костолевский и многие другие прекраснейшие актёры.

О «Мосфильме» – студии, значащей очень многое в моей жизни, – я могу говорить долго. Я всегда хотел сниматься именно здесь и никогда не рвался на Запад, у меня никогда не было мечты об «Оскаре» или во что бы то ни стало поехать за океан и играть плохих русских в плохих фильмах. Я считаю, что нужно работать для своей страны, в своей стране, и я так думал не вчера, я жил так всегда. Сейчас у нас есть в кинематографе определённые проблемы, связанные с программным обеспечением, – программы эти производились за границей. Но я уверен, что мы с этим справимся и в ближайшее время в нашей стране будут создаваться картины не хуже западных, а, возможно, даже лучше. Потому что у нас есть своя корневая система, свой культурный код. Когда мы начнём уже рассказывать про наши победы, про наши достижения, когда начнём больше экранизировать нашу классику? И не только русскую – в нашей стране огромное количество национальностей, которые также обогащают, дополняют нашу культуру. Это и называется Русский мир: он вмещает в себя огромное количество разных культур, традиций и так далее. Русские – самодостаточные люди. Но у меня вопрос: когда мы начнём друг друга уважать?

– Кому бы вы хотели адресовать его?

– Этот вопрос я бы конкретно задал, правда, каждому из нас. Я и про себя, в частности. Надо начать с себя. Если с себя каждый начнёт, то всё получится. И ещё совет самому себе и всем нам: не берись никого осуждать. Не получилось сегодня – получится завтра. Нужно верить друг в друга и в себя, надо начать с уважения друг к другу. Я тоже пытаюсь с себя начинать, пытаюсь начинать со своей семьи, и объяснять детям, и учить, и воспитывать их, а не перекладывать это на нянек. После спектакля или после съёмки я еду домой и уделяю время своей семье и воспитанию своих детей.

«ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР»

– Знаю, что художественный руководитель знаменитой сцены на Кутузовском проспекте «Мастерская Петра Фоменко», великий театральный режиссёр Пётр Наумович Фоменко приглашал вас в свой театр и отзывался о Шагине как о «ядерном реакторе», посмотрев ваши студенческие спектакли.

– Фоменко действительно хотел меня видеть в своём театре, и я, конечно же, мечтал играть под его руководством. Но начиналась подготовка к первым двум моим кинокартинам – «Тиски» и «Стиляги». Поэтому мы с Петром Наумовичем договорились отложить этот вопрос и вернуться к нему по окончании съёмок. Но не вышло – Фоменко ушёл из жизни. Знакомство и общение с Петром Наумовичем Фоменко навсегда осталось у меня в памяти, это был великий Человек и Мастер, создавший гениальные спектакли и сильнейший театр на западе Москвы, куда приезжают даже из других городов.

– Какие места есть на западе Москвы, где вы любите бывать с сыном Матвеем и дочерью Полиной?