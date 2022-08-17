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42 минуты назад

Стали известны критерии для выбора актера на роль Джеймса Бонда

Lenta.ruиещё 2

Журналист Росс Кинг рассказал, по каким критериям будут выбирать актера на роль агента 007 Джеймса Бонда. Его слова передает портал SEA IGN.

Стали известны критерии для выбора актера на роль Джеймса Бонда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации инсайдера, на роль агента британской разведки рассматривают молодого актера в возрасте около 30 лет. Он утверждает, что продюсеры «бондианы» Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон уже исключили кандидатуру 42-летнего шотландского артиста Сэм Хьюэна из списка.

Известно, что вторым критерием для отбора кандидатов стал их рост. По мнению продюсеров, будущий Бонд должен быть высоким, от 178 сантиметров. Рост Дэниела Крейга, который исполнял роль агента 007 на протяжении последних 15 лет, как раз составлял 178 сантиметров. Другие актеры в образе Бонда были порядком выше.

Среди фаворитов на роль агента MИ-6 по-прежнему остаются актеры Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.

Ранее стало известно о том, что британский актер Идрис Эльба отказался от участия в переговорах на роль Джеймса Бонда.

Актеры,Генри Кавилл,Барбара Брокколи,Идрис Эльба,Майкл Уилсон,Том Харди,Джеймс Бонд,Дэниел Крейг,
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