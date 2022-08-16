Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для ТНТ

Lenta.ru

Популярная российская юмористка, креативный продюсер проекта «Женский Stand Up» Зоя Яровицына призналась, что на съемках программы «Comedy Баттл» для телеканала ТНТ от страха не чувствовала ног. Об этом она рассказала в шоу «Надкаст», видео доступно на платформе The Hole.

Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Яровицына отметила, что на «Comedy Баттл» ощутила самые сильные эмоции за всю карьеру в стендапе.

«Я никогда ничего подобного не испытывала. Когда меня объявляют, а у меня ноги не идут, я их не чувствую. Это не то что я утрирую, я реально не чувствую [ног], я не понимаю, как их переставлять», — описала комикесса ощущения перед выходом на сцену.

По словам Яровицыной, из-за сильного волнения она абсолютно не запомнила свое первое выступление в программе. Помимо того, юмористка рассказала, что в программе работал человек, который перед выходом участников шоу на сцену обнимал и поддерживал их.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители