Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу

«Я никогда ничего подобного не испытывала. Когда меня объявляют, а у меня ноги не идут, я их не чувствую. Это не то что я утрирую, я реально не чувствую [ног], я не понимаю, как их переставлять», — описала комикесса ощущения перед выходом на сцену.