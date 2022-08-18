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21 минуту назад

Телекомпания Foxtel извинилась перед актрисой Эмилией Кларк за слова о "низенькой и коренастой девочке"

Газета.Ru

Генеральный директор австралийской телекомпании Foxtel Патрик Делани неудачно пошутил, назвав актрису Эмилию Кларк «низенькой и коренастой девочкой». Впоследствии артистке были принесены извинения, пишет Variety.

Телекомпания Foxtel извинилась перед Эмилией Кларк
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Генеральный директор выступил перед премьерным показом сериала «Дом дракона» в Сиднее. Делани решил в шутливой манере поделиться своими первыми впечатлениями от просмотра культовой «Игры престолов».

«Я подумал: "Что это за сериал с низенькой, коренастой девочкой, идущей в огонь?"»

— заявил он.

Представители телекомпании заверили, что эту фразу следует воспринимать исключительно как самоиронию Делани.

«Цель [этой фразы] состояла в том, чтобы показать, что в то время "Игра престолов" была [для Делани] чем-то новым, и что Эмилия Кларк превратилась из относительно неизвестной в одну из самых узнаваемых и самых любимых актрис в кино»,

— пояснили в Foxtel.

Ранее стало известно, что Эмилия Кларк просит по £150 за одно селфи с фанатами.

Актеры,Игра престолов,Эмилия Кларк,
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