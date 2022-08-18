Телекомпания Foxtel извинилась перед Эмилией Кларк

«Цель [этой фразы] состояла в том, чтобы показать, что в то время "Игра престолов" была [для Делани] чем-то новым, и что Эмилия Кларк превратилась из относительно неизвестной в одну из самых узнаваемых и самых любимых актрис в кино»,