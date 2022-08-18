Телекомпания Foxtel извинилась перед Эмилией Кларк

Генеральный директор австралийской телекомпании Foxtel Патрик Делани неудачно пошутил, назвав актрису Эмилию Кларк «низенькой и коренастой девочкой». Впоследствии артистке были принесены извинения, пишет Variety.
Генеральный директор выступил перед премьерным показом сериала «Дом дракона» в Сиднее. Делани решил в шутливой манере поделиться своими первыми впечатлениями от просмотра культовой «Игры престолов».
«Я подумал: "Что это за сериал с низенькой, коренастой девочкой, идущей в огонь?"»
— заявил он.
Представители телекомпании заверили, что эту фразу следует воспринимать исключительно как самоиронию Делани.
«Цель [этой фразы] состояла в том, чтобы показать, что в то время "Игра престолов" была [для Делани] чем-то новым, и что Эмилия Кларк превратилась из относительно неизвестной в одну из самых узнаваемых и самых любимых актрис в кино»,
— пояснили в Foxtel.
Ранее стало известно, что Эмилия Кларк просит по £150 за одно селфи с фанатами.