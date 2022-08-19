Айзенберг не исключил возвращения к роли Лекса Лютора

Американский актер Джесси Айзенберг признался, что был бы не против вернуться к роли Лекса Лютора во франшизе "Бэтмена". Об этом он сообщил в беседе с Deadline.
Артист рассказал, что не исключает возвращения в киновселенную DC или участие в картинах Marvel, если представится такая в возможность.
"Я был бы шокирован, если бы снова попал в фильм DC, но это был бы приятный шок",
- отметил Айзенберг.
Актер признался, что не является фанатом комиксов, поэтому роль Лекса Лютора не была его детской мечтой.
"Для меня это был шанс сыграть великолепного персонажа, прописанного прекрасным сценаристом. И мне это нравилось. Мне в радость сыграть его, но и не сыграть - не то, о чем мне будет стыдно рассказать своим детям, так как это не важный для меня жанр, хоть мне и нравилось там сниматься",
- уточнил артист.
Айзенберг добавил, что роль Лекса Лютора стала очень личной для него.
"Сценарист Крис Террио - очень серьезный писатель и эмоциональный человек. Он долго размышлял над моим героем, как и я. Я много раз обсуждал своего персонажа с тренером по актерскому мастерству - его предысторию с отцом, эмоции и чувства. А затем люди возненавидели меня",
- рассказал актер. В 2017 году за роль Лекса Лютора в фильме "Бэтмен против Супермена" Айзенберг получил премию "Золотая малины" в номинации "Худший актер второго плана".