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21 минуту назад

Джесси Айзенберг не исключил возвращения к роли Лекса Лютора в "Бэтмене"

Газета.Ru

Американский актер Джесси Айзенберг признался, что был бы не против вернуться к роли Лекса Лютора во франшизе "Бэтмена". Об этом он сообщил в беседе с Deadline.

Айзенберг не исключил возвращения к роли Лекса Лютора
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Артист рассказал, что не исключает возвращения в киновселенную DC или участие в картинах Marvel, если представится такая в возможность.

"Я был бы шокирован, если бы снова попал в фильм DC, но это был бы приятный шок",

- отметил Айзенберг.

Актер признался, что не является фанатом комиксов, поэтому роль Лекса Лютора не была его детской мечтой.

"Для меня это был шанс сыграть великолепного персонажа, прописанного прекрасным сценаристом. И мне это нравилось. Мне в радость сыграть его, но и не сыграть - не то, о чем мне будет стыдно рассказать своим детям, так как это не важный для меня жанр, хоть мне и нравилось там сниматься",

- уточнил артист.

Айзенберг добавил, что роль Лекса Лютора стала очень личной для него.

"Сценарист Крис Террио - очень серьезный писатель и эмоциональный человек. Он долго размышлял над моим героем, как и я. Я много раз обсуждал своего персонажа с тренером по актерскому мастерству - его предысторию с отцом, эмоции и чувства. А затем люди возненавидели меня",

- рассказал актер. В 2017 году за роль Лекса Лютора в фильме "Бэтмен против Супермена" Айзенберг получил премию "Золотая малины" в номинации "Худший актер второго плана".

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