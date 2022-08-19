Айзенберг не исключил возвращения к роли Лекса Лютора

"Для меня это был шанс сыграть великолепного персонажа, прописанного прекрасным сценаристом. И мне это нравилось. Мне в радость сыграть его, но и не сыграть - не то, о чем мне будет стыдно рассказать своим детям, так как это не важный для меня жанр, хоть мне и нравилось там сниматься",