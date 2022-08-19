Жена Ильина опровергла слухи об уходе актера в монастырь

Жена Владимира Ильина Зоя Пыльнова прокомментировала слухи об уходе актера в монастырь. В беседе с "Собеседником" она призналась, что, несмотря на религиозные взгляды мужа, артист не собирается становиться монахом.
"Есть монастырь, куда мы ездим на службы, но никто в монахи уходить не собирается! Мы много ездим по монастырям, потому что любим это, там люди нормальные. В этой стране единственные нормальные люди в монастырях. С друзьями он ездил на Афон, и что теперь? Какой идиот это только придумал и написал? Тот, у кого такое помутнение рассудка, должен ехать в любой монастырь на отчитку",
- возмутилась Пыльнова.